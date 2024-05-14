БПЛА сбросили с рельсов грузовой поезд с топливом на станции Котлубань в Волгограде (фото, видео)

Беспилотники 14 мая атаковали грузовой поезд в поселке Самофаловка на станции Котлубань в Волгоградской области россии. В результате атаки сошли с рельсов 9 вагонов грузового поезда.

Телеграм-каналы сообщают, что причиной крушения грузового поезда под Волгоградом стала атака БПЛА.

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Пресс-служба российской железной дороги сообщила, что, по предварительной информации, сегодня в 1:15 (мск), "в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, на станции Котлубань Приволжской железной дороги состоялся сход вагонов в составе грузового поезда".

Поезд сошел с рельсов на станции Котлубань. Источник: Скриншот с видео t.me

Поезд сошел с рельсов на станции Котлубань. Источник: Скриншот с видео t.me

Поезд сошел с рельсов на станции Котлубань. Источник: Скриншот с видео t.me

В соцсетях россияне отмечают, что в результате атаки дрона вспыхнули два вагона с топливом. По предварительным данным, одна цистерна взорвалась. После этого произошел разлив топлива, и вспыхнула трава.

На видео со станции Котлубань, снятом пассажирами одного из задержанных поездов, видно несколько цистерн из-под обожженных нефтепродуктов. Грузовые вагоны с лесом-кругляком и металлоломом сошли с рельсов, они перевернуты и серьезно деформированы. Рядом находятся многие сотрудники железной дороги и пожарные машины.

Напомним, 13 мая в Сорокино (Краснодоне) в Луганской области произошел прилет по штабу российских боевиков.

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