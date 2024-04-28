Беспилотники атаковали нефтебазу в Калужской области россии: взорвалась цистерна с бензином (видео)

В ночь на 28 апреля над Калужской областью россии были сбиты три беспилотника. Как сообщили в минобороны рф, эта атака стала частью массового налета на регионы россии.

"Очередными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено семнадцать украинских БПЛА из которых: девять – над территорией Брянской области, три – над территорией Курской области, два – над территорией Белгородской области и три – над территорией Калужской области", – говорится в сообщении российского минобороны.

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По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, атака БПЛА произошла около 3:40 в районе нефтебазы в Человеково. Шапша утверждает, что жертв и разрушений нет.

Между тем пропагандистский Телеграм-канал "База" сообщил, что беспилотники этой ночью атаковали нефтебазу "Калуганефтепродукт" в Людиново.

"В результате падения двух БПЛА самолетного типа произошел взрыв цистерны с бензином объемом почти 700 кубических метров. Через полчаса на территории нефтебазы упал третий беспилотник", — отмечается в сообщении.

Напомним, в Набережных Челнах в российской республике Татарстан 28 апреля произошел масштабный пожар на главном заводе компании КамАЗ.

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