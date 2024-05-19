Вполювали рідкісну ціль: українські воїни знищили САУ 'Хоста', яких на росії всього 50

Бійці Сил оборони України на одному з напрямків фронту знищили самохідну 120-мм артилерійську установку 2С34 "Хоста". Ліквідацією займалися воїни Тактичної групи "Адам".

САУ 2С34 "Хоста" – це модернізована версія САУ "Гвоздіка". На озброєнні у росіян таких установок всього близько 50 одиниць.

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Кадри палаючої артустановки з'явилися у Телеграм-каналі Тактичної групи "Адам". "Лімітована серія ексклюзивних розробок "рашки" стає ще більш лімітованою", – йдеться в описі до відео.

САУ 2С34 Хоста, що відомо:

САУ 2С34 "Хоста" призначена для знищення пунктів управління, вогневих засобів, броньованих цілей, ракетних, мінометних та артилерійських батарей, а також живої сили противника на відстанях до 14 000 м.

САУ може вести вогонь прямим або напівпрямим наведенням з відкритих, напівзакритих та закритих позицій. Установка здатна вражати цілі на зворотних скатах висот.

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