Заявление Трампа об Украине было наиболее благосклонным из всех, которые мы слышали до сих пор

Вчерашнее заявление Трампа об Украине точно наиболее благосклонно из всех, которые мы слышали до сих пор. Но сейчас поспешно говорить о пересмотре стратегии Белого дома или радикальном смещении мыслей президента. Хотя такой соблазн есть.

Откровенно, слова Трампа прямее большинства того, что звучало от Байдена: с существенной помощью Европы и НАТО Украина способна победить, вернув все оккупированные территории, а США, в свою очередь, продолжат поставки оружия. Россия же не способна на успех, потому что на самом деле только "бумажный тигром", чья экономика обречена на крах. Если вы пропустили, полный текст в комментариях.

Это заявление не ограничилось корреспонденцией в соцсетях. В ходе встречи с Макроном Трамп подтвердил, что действительно убежден в написанном и считает, что оккупированные территории должны вернуться под контроль Украины.

Теперь отмотаем немного назад. Несколько недель назад Трамп твердо заявлял, что Украина никогда не была способна победить, поэтому для мира она должна уступить часть территорий и пойти на соглашение, потому что Россия — это большая сила, которая никогда не проигрывала в войнах.

Еще перед этим Трамп жестко критиковал Россию, перемещал ядерные субмарины и давал четкий дедлайн закончить войну, иначе беспощадные санкции. Он говорил, что разочарован баснями Путина и не хочет с ним больше говорить. Потом, как помним, была Аляска и красная дорожка.

Последняя реакция Трампа, хотя однозначно положительная для Украины, будет иметь важное значение тогда, когда из эпизодического заявления станет последовательной риторикой. И когда эту риторику подхватят Венс, Рубио, Гэгсет и другие, трансформируя ее в политику и главное действия.

Мы не знаем, как будет думать президент еще через две-три недели, и что мы услышим от него дальше. Может быть, он вообще решит отказаться от идеи мирного процесса. Впрочем, кое-что здесь предсказуемо. Трамп любит ставить на победителей и презирает лузеров. Эта логика у него остается неизменной.