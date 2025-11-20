Нашел "интерес" в циничном российско-американском плане принуждения жертвы агрессии к мягкой капитуляции.

С территориальными потерями Украины все известно, об этом писали и пишут многие. Далее большинство обозревателей обращают внимание, что, согласно хотелкам недоимперии, Украина должна сократить численность ВСУ до 250 тыс., а также отказаться от разработки и приобретения баллистических и крылатых ракет средней дальности.

Все это вроде бы выглядит как опасение россии, что Украина после прекращения боевых действий накопит силы и ударные вооружения и начнет освобождать оккупированные территории силой. Но на самом деле в засвеченном плане от РФ-США есть пункт, который полностью издает настоящие планы и намерения агрессора.

Речь идет о запрете базирования на территории Украины дипломатических самолетов других государств. Не только военных баз и вооруженных формирований, а отдельным пунктом о дипломатических самолетах!

Это имеет смысл в единственном случае — если Россия уже сейчас планирует продлить агрессию против Украины за год-два. Такое продолжение, разумеется, начнется с воздушных ракетно-шахедных ударов по нашим аэродромам в частности. И наличие на этих аэродромах иностранных дипломатических самолетов существенно помешает грядущей агрессии россии. Поскольку с российской "высокоточностью" такие самолеты будут гарантированно уничтожены или повреждены, а они считаются территорией государства, под флагом которого летают. То есть, при желании это можно расценивать как нападение на страну: США, Великобританию, Францию – ту, откуда дипломатический самолет.

Недоимперия настолько не хочет каких-либо осложнений при возобновлении агрессии против Украины, что заранее подстилает соломку, включив пункт о запрещении базирования дипломатических самолетов на территории Украины в план "мягкой капитуляции Украины".