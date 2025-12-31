Возможен ли переворот в России в 2026 году?

Главный итог 2025 года в том, что банде Путина—Трампа не удалось поставить Украину на колени. Путин не смог уничтожить её дипломатическим путём, с помощью Трампа, и теперь вновь пытается решить эту задачу на поле боя.

Российский диктатор отказался от идеи заморозки войны по нынешней линии фронта и сделал ставку на военное наступление. Он пытается "продать" обещание быстрой победы как своим партнёрам в мире, в том числе Трампу, так и российской элите. Уже в ближайшие месяцы всем им станет понятно, что призрак победы опять сбежал от Путина. Тогда у российского диктатора начнутся серьёзные неприятности.

Про критическую экономическую и бюджетную ситуацию в России, резкое падение нефтегазовых доходов в последнее время не пишет только ленивый. Однако и внутриполитическая ситуация в наступающем году будет также достаточно опасной для Путина. Российская верхушка мечтала о каком-то "договорняке" с Трампом, который позволил бы выскочить из неудачной войны на выгодных для России условиях. И Трамп предложил в уходящем году такой вариант окончания войны. Но Путин потребовал всего и сразу, фактически настаивал на том, чтобы Трамп просто принудил Украину к капитуляции. Оказалось, что американский президент просто неспособен это сделать. В результате чаемой российской верхушкой заморозки войны не получилось. И виноват в этом Путин, который мнит себя великим полководцем, окончательно помешался на игре в "войнушку" и просто не может остановиться.

Недовольство им в собственном окружении будет только нарастать. Я не исключаю, что уже в будущем году есть гипотетические шансы на переворот в России. У российской правящей элиты есть уже и кандидат в преемники Путина. Это Дмитрий Козак. Он связан как с питерской частью, из которой вышел, так и с московской частью верхушки (друг и партнёр Собянина и Евтушенкова). В конце года ему активно создавали и вбрасывали в СМИ имидж противника войны и реформатора. Это случайностью быть не может. По всей видимости, уже сейчас его готовят к тому, чтобы он вёл переговоры с Западом о снятии санкций и восстановлении отношений как представитель "новой антивоенной, реформирующейся" России (российской политэмиграции — срочно закатить губу).

Этот сценарий кажется вам нереальным? Не буду спорить. Однако альтернативой ему может быть только большая европейская война между Россией и ведущими европейскими странами уже в ближайшие годы.