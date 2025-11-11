Воруют не только в энергетике, а всюду

Никакой коррупции в энергетике НАБУ не разоблачило. Потому что вся эта печальная история, проиллюстрированная фото примерно с 1.500.000 долларов — это ключевой элемент системы государственного управления, которая в Украине сформировалась где-то в 1997 году и без принципиальных изменений дожила до сегодняшнего дня. Только масштабы постоянно растут.

И война ей никак не мешает, скорее наоборот.

Каждый назначенный на довольно заметную руководящую должность, не говоря уже о министерском уровне, точно знает, что к нему обязательно придет человек (а может, и несколько) от предшественника и предложит финансовую схему. Естественно, это будет преступная схема, построенная на присвоении части государственных средств, которыми оперирует это учреждение. Или на использование властных инструментов, которые она имеет. Или еще на чем-то подобном.

На жаргоне управленцев это называется "участок для кормления".

И в схему уже вовлечены определенные работники учреждения, разные бизнес-структуры и — главное — представители руководящей инстанции по ступенькам выше. То есть новому руководителю отказаться невозможно — это все равно, что одна шестерня в коробке переключений внезапно начнет вращаться в незапланированную сторону. Такая неправильная шестерня, то есть, добродетельный госслужащий будет просто перемолена и выброшена из системы. Подобные случаи бывают, но они уникальны.

Понятно, что ситуация вариабельна. Есть сценарии, когда новый руководитель уже четко знает возможности "участка для кормления", на которую его назначили (это обычно бывает в существующих давно и без изменений учреждениях, например, "Укрзалізниця"), поэтому избавляется от всех схематозников предшественника и запускает своих. А бывает, что новый глава публично позиционирует себя как борца с коррупцией, потому закрывает старые схемы предшественника, но открывает новые.

Обо всем этом можно писать монографии. Несколько уже написаны, но избавлению от теневых схем это не помогло.

Не меняется одно: на всех уровнях – от центрального до регионального – близость к власти используется для обогащения. И наказывают в этой системе только за то, что взял не по чину, или — и это главное преступление — не поделился с теми, кто выше, то есть, "скрисятничал".

Существует даже моральное оправдание этого непрерывного высасывания соков из своей страны. Во-первых, коррупционеры зовут то, чем они занимаются, своеобразной "смазкой в госаппарате", без которой он вообще не способен работать: власть прекратит воровать — и все остановится, будет даже страшнее, чем после ядерного взрыва. Во-вторых, часть коррупционных денег будто идет на благие дела — дома сирот, больницы, помощь спорта, короче, на все, без чего нормальная жизнь невозможна. И даже на теневые доплаты чиновникам, чтобы они — не поверите — воровали меньше. Пока не помогает.

И конечно, на помощь ВСУ... Война не просто подняла коррупционному веку веки, она еще и развязала ему загребующие руки. Столь масштабно и цинично в Украине не обогащались даже в начале независимости, когда миллионы делались прямо на разнице официального и коммерческого курсов доллара. Война добавила к привычным уже "участкам для кормления" еще кучу новых и позволила действовать крайне нагло, потому что "война все покроет". Именно поэтому коррупционеры не просто мечтают о победе России, они работают на ее победу. Потому что нет Украины — нет и перед кем нести ответственность за украденное.

В начале поста я назвал эти процессы элементом госуправления. И это потому, что они у нас носят тотальный характер. Незаконно обогащаются руководители всех уровней и направлений, милостиво позволяя обогащаться подчиненным, но только послушным. Обогащаются силовики — и это отдельная история, ожидающая своего летописца. Обогащаются депутаты, принимая законы, позволяющие обогащаться коррупционерам. "Антикоррупционеры" и другие подобные активисты обогащаются там же, которые и те, с кем они "беспокоятся". Обогащается обслуга власть имущих, с медийной включительно. Дети учатся ремеслу "зарабатывать на государстве" от родителей, поэтому система самовоспроизводимая.

И есть только один-единственный человек в Украине, который не только сам не занимается коррупцией, но и не видит его вокруг себя, а чтобы побороть это позорное явление, у него постоянно не хватает полномочий. Это всегда президент Украины, но только во время пребывания в должности, до и после — все видит и так это ненавидит, что убил бы.

Поэтому постоянно повторяю: менять надо не только персоналий, а систему в целом. Но это отдельный разговор.