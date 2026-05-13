Война, Ермак, Мендель и открытие аэропортов: запущен процесс смены политических элит

К сожалению, мы попали в сверхсложную ситуацию. Сейчас мы проходим между полюсом "наказать коррупционеров" и другим полюсом – не нарушить тот шаткий баланс, который позволяет эффективно вести войну, пишет Вадим Денисенко для "Деловой столицы".

И простого ответа, что делать дальше, здесь нет, как бы это ни старались доказать те, кто занимает одну или другую сторону:

1. В течение последних дней под влиянием событий вокруг 9 мая или через часть заявления Путина, большая часть украинцев начала говорить о скором мире. К сожалению, пока не существует никакого логического фактора, почему Путин должен завершить войну без достижения целей по Донбассу. Экономика, конечно, ухудшилась, но есть война в Иране, которая позволяет и дальше держать бюджет в относительно нормальном состоянии (напомню, без проблем с внешними долгами, потому что их нет). Нет давления извне (Трамп не может, Китай пока не хочет). На горизонте существует вероятность дефицита энергоресурсов в Европе, которая, как верят в Кремле, может привести к диалогу по снятию санкций. Внутренняя турбулентность пока не угрожает режиму, хотя и напрягает этот же режим. С точки зрения Путина, пока нет причин завершить войну без оккупации Донбасса.

2. На этом фоне растяжка, в которой оказалось украинское общество, к сожалению, не имеет простых решений. И здесь, когда мы говорим о команде президента, уже невозможно управлять этими процессами в рамках информационных кампаний. Информационные кампании без сложных структурных решений и изменений де-факто исчерпали себя. Игра в перебивании одной проблемы созданием нового информпривода перестает работать. И не только потому, что вызовы становятся слишком высокими, а их, соответственно, нужно перекрывать еще "высшими" темами. Дело в том, что эта игра все больше утомляет и вызывает недоверие. Именно поэтому разговоры об открытии аэропортов не могут перебивать тему Ермака.

3. История с Менделем, с точки зрения внутренней политики, точно не сыграет в минус Зеленском, как бы это странно ни звучало. Главный посыл украинского информпространства – отвращение. А потому эта история здесь не улетит. Улетит ли она в США? Она может вызвать определенные трения, но точно не проблемы. Хотя россияне, конечно, уложатся в то, чтобы тема "Зеленский - наркоман" фоново звучала регулярно.

4. История с Ермаком, как часть продолжающегося сериала, значительно важнее и серьезнее. И вот почему:

подозрение Ермаку окончательно показывает: Зеленский не может защитить свое окружение со всеми вытекающими последствиями;

антикоррупционные органы окончательно утверждаются в качестве политического актера, который может переворачивать шахматные доски и изменять политическую систему.

У нас запущен процесс смены политических элит. Вот только проблема этого изменения заключается в отсутствии картины будущего как у старого, так и у нового поколения. Если честно, это главный вызов.

5. Я не думаю, что мы увидим скорое решение. И я бы точно не списывал с поля ни одного игрока высшего дивизиона. Но процессы уже запущены и, к сожалению, во многом правила новой игры пишутся по ходу самой игры.