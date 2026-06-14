В своей статье "W sporze z Ukrainą Polska mrugnęła pierwsza" (В споре с Украиной Польша первой моргнула глазом) во влиятельной общенациональной польской ежедневной газете Rzeczpospolita профессор Варшавского университета, а в прошлом министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, продемонстрировал взаимоотношениях. Ведь то и дело, выдвигая Украине неприемлемые требования, Варшава этим отсекает для себя возможность быть причастной к созданию общей истории свободной Европы и закладке фундамента для защиты от поступающих из России угроз.

Как подчеркнул профессор Яцек Чапутович : "Благодаря силе своих военных возможностей и устойчивости общества, Украина становится решающим геополитическим центром. Она доказала свою способность защищать свой суверенитет, переосмысливает современное искусство войны и делает все больший вклад в архитектуру европейской безопасности. На этом фоне жест Польши в отношении монстров ограничений. В этой игре Украина не отступила – отступила Польша".

Разрушение стратегического тандема "Украина-Польша" – геополитический просчет Варшавы, способный негативом отозваться на историческом будущем Польши и привести к повторению трагических ошибок прошлого. Ведь когда Киев и Варшава конфликтуют, выигрывает только Россия, которая поочередно уничтожает обоих. Настоящие споры открывают путь для повторения этой трагедии.

Европейская история неоднократно демонстрировала, что судьба государств определяется не только их военной или экономической мощью, но и способностью политических элит правильно оценивать стратегические тенденции эпохи. Наибольшие геополитические ошибки обычно возникают тогда, когда текущие эмоции, внутриполитические споры или исторические образы начинают преобладать над трезвым видением будущего.

Именно через такую призму сегодня следует рассматривать современное состояние украинско-польских отношений, которые оказались перед серьезным испытанием в то время, когда обе страны должны выступать естественными союзниками перед лицом крупнейшего кризиса безопасности в Европе с момента завершения Второй мировой войны.

Полномасштабная российская агрессия против Украины кардинально изменила политическую карту Европейского континента. Она не только разрушила старые представления о системе европейской безопасности, но и создала новые центры силы, которые еще десять лет назад многим казались невозможными. Одним из таких центров стала Украина. Государство, которое длительное время значительная часть западноевропейского политикума воспринимало как периферийное пространство между Западом и Россией, сегодня превратилось в один из ключевых факторов формирования новой архитектуры безопасности на континенте.

Именно на это обратил внимание бывший министр иностранных дел Польши и профессор Варшавского университета Яцек Чапутович, который в своей публикации продемонстрировал понимание глубины происходящих в современной Европе трансформаций. Его оценка заслуживает особого внимания не только потому, что происходит от влиятельного польского интеллектуала и дипломата, но и потому, что она отражает стратегический взгляд на место Украины в будущем континентальном порядке.

Когда профессор Чапутович говорит, что благодаря силе своих военных возможностей и устойчивости общества Украина становится решающим геополитическим центром, он фактически констатирует новую политическую реальность. Украина не просто защищается от российской агрессии. Она стала государством, формирующим новые стандарты современной войны, новые принципы национальной мобилизации и новые подходы к коллективной безопасности. Опыт украинской армии изучается в военных академиях мира, а украинские технологические решения на поле боя становятся предметом детального анализа в странах НАТО.

В то же время, часть политиков Европы не всегда успевает осознать масштабы этих изменений. Во многих столицах по-прежнему сохраняется инерция мышления, сформированная еще в условиях послевоенного европейского порядка, когда Украина рассматривалась преимущественно как объект международной политики, а не как ее активный субъект. Однако реальность уже другая. Теперь без Украины практически невозможно представить систему сдерживания России, стабильность восточного фланга НАТО или будущую архитектуру безопасности Европейского Союза.

Именно поэтому особое значение приобретает вопрос польской политики в отношении Украины. После восстановления Украиной своей независимости в 1991 году, Польша была одним из самых последовательных адвокатов украинской интеграции в европейские и евроатлантические структуры. И мы будем об этом помнить всегда.

Именно Варшава много лет убеждала Запад в необходимости более серьезно относиться к поступающим из Кремля угрозам. Предыдущие польские политики отмечали, что без независимой Украины невозможна безопасная Центрально-Восточная Европа. Но сейчас возникает парадоксальная ситуация, когда часть польского политического класса начинает сознательно отходить от многолетней стратегической доктрины.

Безусловно, между Украиной и Польшей существуют сложные исторические вопросы. Они касаются трагических страниц прошлого, различных интерпретаций исторических событий и памяти жертв межнациональных конфликтов. Эти вопросы нуждаются в честном диалоге, взаимном уважении и готовности к компромиссу. Однако проблема возникает, когда исторические споры начинают определять стратегическую политику государств в XXI веке. В то время когда большая политика всегда требует способности отличать фундаментальные интересы национальной безопасности от эмоциональных дискуссий вокруг прошлого.

История знает немало примеров, когда государства, веками воевавшие между собой, становились союзниками ради общего будущего. Франция и Германия после Второй мировой войны смогли превратить взаимную рознь в основу европейской интеграции. Поэтому современный Европейский Союз стал возможным. Если бы Париж и Берлин продолжали строить свою политику исключительно вокруг исторических оскорблений, современная Европа никогда бы не состоялась.

Хотят это признавать в Варшаве или нет, однако в этом смысле украинско-польские отношения значительно шире, чем двусторонняя дипломатия. Речь идет о будущем всего региона от Балтийского до Черного моря. Именно здесь формируется новое стратегическое пространство, постепенно становится одним из центров политического тяготения в Европе. Украина и Польша являются двумя величайшими государствами этого пространства. Они представляют общий интерес в сдерживании российского ревизионизма, укреплении восточного фланга Запада и развитии новых транспортных, энергетических и военных коридоров.

Но если Варшава станет рассматривать Украину преимущественно с позиций исторических претензий или краткосрочных внутриполитических интересов, она рискует потерять уникальную возможность стать сотворцем новой геополитической конструкции Европы. Такое сужение горизонта до уровня прошлых оскорблений или электоральных дивидендов не только ослабит двустороннее доверие, но и превратит Варшаву из регионального лидера в пассивного наблюдателя.

Вместо формирования прочного Балто-Черноморского союза безопасности и совместного определения будущего архитектуры Европейского Союза, Польша рискует оказаться на периферии крупных геополитических решений. Утрата стратегического партнерства с Киевом автоматически усилит позиции Кремля и заставит западноевропейские столицы договариваться о безопасности Восточной Европы через главы ее непосредственных участников.

Хочется напомнить, что в политике есть моменты, когда открываются исторические окна возможностей. И они не продолжаются вечно. Государства, своевременно осознающие характер изменений, получают стратегические преимущества на десятилетия вперед. Те же, кто не замечает новых реалий или игнорирует их, часто остаются заложниками собственных просчетов и амбиций.

Особенно показательны слова профессора Чапутовича о том, что в конкретном политическом противостоянии не Украина отступила, а Польша. В этом утверждении содержится принципиальное мировоззрение. Геополитический вес государства определяется не только его намерениями, но и способностью влиять на ход событий. Украина сейчас демонстрирует субъектность, признаваемую ведущими мировыми столицами. Она принимает участие в формировании решений, а не только реагирует на них. Именно это обстоятельство принципиально изменяет характер отношений между Киевом и его партнерами.

Для Польши это означает необходимость адаптации к новой реальности. Украина больше не является младшим партнером, как это до сих пор может считать кое-кто в Варшаве, которого можно поучать или принуждать к односторонним уступкам. Она становится равноправным участником большой европейской политики. Чем быстрее это осознает польская политическая элита, тем больше возможностей будет сама Польша для усиления собственного влияния в Европе.

Россия пристально следит за хоть какими конфликтами меж европейскими союзниками. Кремлевская стратегия десятилетиями базировалась на принципе разделения и ослабления своих оппонентов.

Любое ухудшение украинско-польских отношений объективно работает в интересах российских интересов, независимо от того, какие мотивы стоят за конкретными политическими решениями. Поэтому стратегическое партнерство между Киевом и Варшавой имеет значение не только для двух государств, но и для всей системы безопасности Центрально-Восточной Европы.

В долгосрочной перспективе будущее региона будет в значительной степени зависеть от того, смогут ли Украина и Польша найти баланс между памятью о прошлом и ответственностью за будущее. Политики приходят и уходят, избирательные кампании когда-то заканчиваются, но география остается неизменной. Украине и Польше суждено быть соседями, а значит, они обречены либо на сотрудничество, либо на взаимное ослабление. Третьего варианта история практически не оставляет.

Именно поэтому перед Варшавой стоит стратегический выбор. Она может стать одним из главных архитекторов новой Европы, формирующейся в условиях российской агрессии и глобальных трансформаций порядка безопасности.

Или рискует упустить эту возможность, позволив тактическим спорам затмить стратегические интересы. В международной политике самыми большими ошибками часто становятся не неправильные действия, а упущенные возможности. И если Польша откажется от перспективы мощного украино-польского тандема, последствия такого решения могут откликаться на протяжении многих десятилетий, влияя не только на место Варшавы в Европе, но и на всю конфигурацию безопасности континента.

История дает Польше и Украине шанс совместно формировать европейское будущее. Вопрос состоит лишь в том, хватит ли политической мудрости у тех, кто теперь принимает политические решения в Варшаве воспользоваться этим шансом, или близорукие расчеты окажутся сильнее стратегического видения.

От ответа на этот вопрос зависит гораздо больше, чем судьба двусторонних отношений между Украиной и Польшей. От нее зависит будущая архитектура Центрально-Восточной Европы и способность демократического мира противостоять ревизионистским амбициям тоталитарной России.