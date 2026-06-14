В РФ начались первые шаги по заморозке вкладов россиян

То, что так долго прогнозировали я и мои единомышленники, наконец в России началось. Де-юре в России начали замораживать пенсионные вклады "молчунов", то есть вклады, за которыми никто долго не обращался по поводу перевода в один из негосударственных пенсионных фондов.

Министр финансов отметил, что сейчас некоторые "молчуны" даже не знают, что у них есть деньги, которые раньше были засчитаны как пенсионные накопления, и которые сегодня находятся в Соцфонде и руководствуются ВЭБом.

И хотя эти вклады находятся на счетах Соцфонда, есть определенные прямые аналогии с банковскими вкладами, поскольку средства самого Соцфонда находятся в ВЭБе.

Министр финансов России Силуанов сделал неоднозначное заявление, в котором оговорился, что источник длинных пассивов для экономики России уже был найден. Пенсионные взносы "молчунов" не могут быть значительным источником, поэтому, скорее всего, имелся в виду сценарий замораживания депозитов россиян, поскольку других значимых источников для инвестиций в РФ нет.