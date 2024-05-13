Усиленная мобилизация с 18 мая: о чем следует знать мужчинам
18 мая в Украине вступает в силу закон о мобилизации. Мужчины призывного возраста массово идут к военкоматам, чтобы обновить свои данные и избежать мобилизации. Обновлять данные рекомендуется в течение 60 дней, не дожидаясь повестки.
Очереди в ТЦК (территориальные центры комплектования) собираются еще с утра. В некоторых местах люди ожидают по несколько часов, чтобы попасть к специалисту, пишет ТСН.
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Как обновить данные военнообязанным:
- Обратиться в ТЦК СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки).
- Посетить центр предоставления административных услуг (ЦНАП).
- Воспользоваться электронным кабинетом военнообязанного на сайте Минобороны (пока не запущено).
С собой необходимо иметь:
- Паспорт гражданина Украины.
- Идентификационный код.
- Военно-учетный документ.
- Медицинские документы.
- Водительское удостоверение (если есть).
- Информация об образовании.
- Документы о составе семьи, детях или уходе за лицами с инвалидностью (если есть).
- Документы, подтверждающие право на отсрочку (если есть).
Относительно повесток:
- Их могут вручать в любых общественных заведениях, на рабочих местах, на улице и т.д.
- Только лично.
- Цель вызова – это вид повестки:
- для уточнения учетных данных;
- прохождение медкомиссии;
- мобилизационное предписание.
Наказание для уклоняющихся:
- За нарушение военного учета (несвоевременное обновление данных) в мирное время: штраф до 8,5 тысячи гривен.
- Во время военного положения: штраф до 25,5 тысяч гривен.
- За нарушение законодательства об обороне и мобилизации: штраф до 25 тысяч гривен.
- Для предприятий, игнорирующих ведение военного учета работников: штраф до 51 тысяч гривен.
Напомним, ранее мы рассказывали, что изменится для военнообязанных с 18 мая.
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