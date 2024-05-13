Усиленная мобилизация с 18 мая: о чем следует знать мужчинам

Какие изменения по военному призыву вступают в действие с 18 мая

18 мая в Украине вступает в силу закон о мобилизации. Мужчины призывного возраста массово идут к военкоматам, чтобы обновить свои данные и избежать мобилизации. Обновлять данные рекомендуется в течение 60 дней, не дожидаясь повестки.

Очереди в ТЦК (территориальные центры комплектования) собираются еще с утра. В некоторых местах люди ожидают по несколько часов, чтобы попасть к специалисту, пишет ТСН.

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Как обновить данные военнообязанным:

Обратиться в ТЦК СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки).

Посетить центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Воспользоваться электронным кабинетом военнообязанного на сайте Минобороны (пока не запущено).

С собой необходимо иметь:

Паспорт гражданина Украины.

Идентификационный код.

Военно-учетный документ.

Медицинские документы.

Водительское удостоверение (если есть).

Информация об образовании.

Документы о составе семьи, детях или уходе за лицами с инвалидностью (если есть).

Документы, подтверждающие право на отсрочку (если есть).

Относительно повесток:

Их могут вручать в любых общественных заведениях, на рабочих местах, на улице и т.д.

Только лично.

Цель вызова – это вид повестки: для уточнения учетных данных; прохождение медкомиссии; мобилизационное предписание.



Наказание для уклоняющихся:

За нарушение военного учета (несвоевременное обновление данных) в мирное время: штраф до 8,5 тысячи гривен.

Во время военного положения: штраф до 25,5 тысяч гривен.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации: штраф до 25 тысяч гривен.

Для предприятий, игнорирующих ведение военного учета работников: штраф до 51 тысяч гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали, что изменится для военнообязанных с 18 мая.

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