Ультиматум Мертвеца Трампа. Переформатирование переговоров неизбежно

Заявление Мерца о неизбежности участия ЕС в переговорах является лишь первым звоночком в ряде будущих изменений переговорного формата

Мерц озвучил де-факто ультиматум Трампа. Заявление, немецкого канцлера о том, что "Европа не примет соглашение по Украине, заключенное без его участия", по сути оформляет то, что без европейцев двустороннее соглашение Россия-США невозможно. Несмотря на слабость Европы, контрольный пакет санкций принадлежит именно ЕС. А без снятия санкций мирное соглашение невозможно в принципе.

Нынешнее заявление Мерца, еще месяц назад было почти невозможным, но решение Верховного Суда США о пошлинах Трампа, развязало (как минимум частично) руки Европе.

Путин и Трамп исходили из аксиомы, что ЕС испугается Трампа и без лишнего сопротивления согласится на соглашение в духе Анкориджа. Но, сначала оказалось, что против духа Анкориджа категорически выступила американская пресса, фактически заблокировавшая соглашение, а затем и большая часть ЕС. Но повторюсь, окончательно, храбрости ЕС добавило решение Верховного суда и война в Иране.

Что это значит для нас?