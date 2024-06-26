Украинцы могут остаться без субсидий в июле: почему и что делать

Некоторым категориям украинцев могут прекратить выплату жилищных субсидий в июле. Это может произойти, если они не обновят свои данные.

Об этом сообщил "24 канал". Размер субсидии будет перечислен из-за роста цены на электроэнергию. Потому до 1 июля некоторые граждане должны обновить данные.

По словам заместителя начальника Главного управления ПФУ в Запорожской области Сергея Каменченко, для получения субсидии нужно в ПФУ подать ряд документов до 1 июля.

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"После первого июня по первое июля люди должны обратиться для того, чтобы оформить все эти жилищные субсидии за новыми установленными документами. Ведь выплаты продолжаются только до 1 июня. Потому что прошел большой промежуток времени", - сказал Каменченко.

Он подчеркнул, что обновить данные нужно тем, кто проживал или до сих пор проживает на ВТО.

"Кабмин упростил механизм обращения за назначением субсидий. Если раньше необходимо было подавать декларацию, подтверждение документов об уплате коммунальных платежей, сегодня это все не предусмотрено. Только заявление, никаких деклараций", – добавил он.

Напомним, мы уже писали, у какой категории пенсионеров вырастут выплаты в июне.

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