Украина в ожидании ядерного удара? Зачем ведущие СМИ подливают масло в огонь

Начать нужно с простого: если ты каждый день должен дать сенсацию, то раз в несколько месяцев ты просто обязан написать об ястребах из окружения Путина, которые предлагают ему нанести ядерный удар.

1. Существуют ли эти ястребы, которых никто не называет? Я уверен, что есть. В целом мы неплохо понимаем, кто эти 20-25 человек из ближайшего окружения Путина, которые могут регулярно с ним видеться и которые могут предлагать нанести ядерный удар. И я позволю себе предположить, что основная часть из них самоустранилась от предложений по войне. И если кто-то и говорит о ядерном ударе, то это могут быть исключительно военные и ядерный вариант только один из вариантов развития событий. А не единственным и главным.

2. Я неоднократно говорил, что 2026 год стал годом излома в сознании десятков миллионов россиян. И главный излом состоит в том, что россияне начали осознавать: война будет продолжаться до тех пор, пока у власти Путин. Но есть еще один весомый излом: россияне начинают чувствовать, что их перестали бояться. Этот излом очень отчетливо ощущается в сообщениях военкоров и он, очевидно, является одной из главных причин дискомфорта в элитах.

В общественном договоре одной из базовых вещей есть "гордость". Гордость последних десятилетий базировалась на тезисе "Не смешите наши искандеры". Сейчас эта часть общественного договора распадается. Военкоры раздражают старые раны "веймарской России", которые сводятся к тому, что ничего страшнее слабости России просто не существует. А россия сейчас, по их мнению, слаба. Власть делает то же самое, говоря, о том, как их обманули.

В книге "Постпутин", я вместе с Виталием Пировичем достаточно подробно останавливались на этом феномене. И он сводится к тому, что в путинской (современной русской) мифологии победить Россию можно только по нечестному пути. Но вся эта гремучая смесь дает сбой ровно в тот момент, когда становится понятно, что Россию перестали бояться.

3. Итак, имеем сейчас следующую ситуацию:

- Россию не боятся и это становится понятным большинству россиян, включая элиты;

- Общественный договор распадается и пока этот распад канализируется в кухонную революцию на низах и в отстраненность от принятия каких-либо решений большинством из окружения Путина (каждый ждет, что кто-то другой, первым попытается раскрыть глаза Путину). Или если еще точнее, то пока "на амбразуру" бросают тех, кто отвечает за экономику (прежде всего, это Силуанов и Набиуллин, при полном молчании Мишустина).

4. Но вернемся к ядерному удару. В целом, по разным оценкам, поддерживает идею ядерного удара в районе 40% россиян. При этом нужно понимать, что тактический удар не является сценарием Хиросимы и не предусматривает автоматической капитуляции Киева. Но она точно предполагает полную изоляцию России. Даже Китаем. Пекин неоднократно давал понять – это абсолютная красная линия.

5. В ближайшие месяцы, я уверен, тема ядерки будет все чаще подниматься в разных СМИ. Чем успешнее будут украинские дип и медстрайки, тем чаще об этом будут писать мировые СМИ со ссылкой на неназванные источники. Но я все же остаюсь при мысли: Путин слишком трусливое существо, чтобы нанести ядерный удар. Путин сейчас переживает глобальное унижение. Однако, он еще далеко не загнан в угол, из которого единственным выходом является ядерный удар. Но вся биография Путина показывает одну закономерность: она не та крыса, которая бросается на тебя, если ее загнали в угол. Он в этих случаях сидит и ждет.