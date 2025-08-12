Украина, просыпайся! Медленное продвижение врага очень опасно

Я хочу трясти и бить свою Родину по щекам. Просыпайся, просыпайся!

Медленное продвижение врага очень опасно – тем, что в любой момент оно может стать быстрым.

Просыпайся! Болезнь глубокая и заброшенная, рецепт лекарства – написан от руки неразборчиво и незнакомыми словами. Которые не так часто ходят по мемах и картонкам тыловых городов.

Пока, надеюсь.

***

В Киеве Межигорская, Валы, Рейтарская – сотни людей в позднее время. По выходным в начале Парковой в поздний часовой клуб, веселая толпа.

Именно такую формулу имеет поражение. Она звучит "слишком поздно".

Мы сидим на Рейтарской, на Межигорской и думаем, считаем 15 квадратных километров днем, 15 млн. погибших врагов, чтобы оккупировать всю Украину.

Но питон не считает метры. Ему, чтобы задушить, не нужно двигаться стремительно, достаточно лишь – неотвратимо, по миллиметру.

И придет момент, когда мы почувствуем, что нужно браться за оружие – но будет слишком поздно. Слишком поздно будет учиться новой войне, потому что создание сильных подразделений требует времени. Потому что слишком поздно начнется разработка действительно необходимого оружия, слишком поздно поставят на нужные места умных и упорных.

***

Проснитесь!

Забронированные журналисты прекратите свои начитки. И вы, забронированные священники – Бог не услышит ваши молитвы. Популярные певцы, нарядившиеся теперь военными и ездящие на концертных турах - снимите погоны, убежите наконец за границу, прочь.

Нам не нужна эта ложь. Нам, чтобы проснуться, нужна правда. Нам нужна неподдельная, настоящая боль. Его достаточно, он везде, нужно только услышать.

Мы не слабы, мы не трусы, мы просто усыплены лукавыми людьми. Поэтому хочу трясти и бить свою сильную, молодую и смелую Родину по щекам. Просыпайся!