Удары по Венесуэле: как это повлияет на теневой флот России

Очень важно, что венесуэльская нефть играет большую роль для так называемого теневого флота.

В свое время Роснефть (Сечин) вложила большие средства в венесуэльскую нефтяную отрасль (собственно, теневая передача части нефтяной отрасли россиянам была платой за сохранение режима Мадуро).

Сейчас россияне смешивают российскую нефть с венесуэльской, которая также продается в режиме теневого флота и продают ее в районе Индонезии и не только как нефть третьих стран.

Если Трампу удастся блиц-льд с изменением режима Мадуро, это может осложнить работу российского теневого флота. Не остановит, конечно, но усложнит финансовые и логистические цепочки.

Плюс, при таких обстоятельствах Венесуэла станет еще одной точкой давления на Роснефть. Пока здесь сложно давать прогнозы, но определенный период времени – это точно будет больно Сечину.

Также стоит обратить внимание на то, что после Сирии и 12-дневной войне в Иране все сателлиты России понимают: максимум, что может Россия - это предоставить дачу в Подмосковье. А тут и этого может быть, если Мадуро отправят в Минск.

Относительно Украины. О нас точно не забудут. Просто на небольшое время мы отойдем на периферию. Венесуэла, Иран и Украина – единственный шанс Трампа сохранить большинство в конгрессе.