Убийство Андрея Парубия еще раз напоминает, что террористическая война России против Украины не прекратится ни на минуту

Виталий Портников

Убийство Андрея Парубия еще раз напоминает, что даже если когда-нибудь созреют условия для прекращения горячей российско-украинской войны, террористическая война России против Украины не прекратится ни на мгновение.

Потому что для россиян это не война за территорию и даже не война за границу. Это война с украинством, мешающим им восстановить контроль над территориями и границами.

Поэтому жизнь в Украине была, есть и еще долгие десятилетия будет жизнью в крепости.

А Андрей, кстати, и был настоящим комендантом этой крепости.

Источник:facebook.com

