У Трампа все по плану. Пока что

Технически организационные встречи в Вашингтоне прошли по предварительному сценарию. Как и переговоры с Путиным в Анкоридже.

Да, все произошедшее — именно технические мероприятия, на которых не достигаются конечные решения, несмотря на максимально высокий уровень участников.

На Аляске путин просто подтвердил Д. Трампу готовность встречаться и договариваться с В. Зеленским. Но на своих условиях, конечно. Это мизерный, но шаг к урегулированию, потому что раньше Кремль пускал пену изо рта, что Зеленским нелегитимен, и с ним договариваться не о чем.

Далее в Вашингтоне Зеленский подтвердил Трампу, что готов встречаться и договариваться с Путиным. Но тоже на собственных условиях! То есть, выход ВСУ из Донбасса для Украины неприемлем. И нам необходимы надежные гарантии безопасности. Сближение позиций Украины и России пока не произошло ни на йоту.

Европейские лидеры были в Вашингтоне именно для того, чтобы подтвердить важность гарантии безопасности не только для Украины, но и для ЕС в целом (а не для того, чтобы закрывать Зеленскому рот, чтобы снова не поссорился с Трампом). Также подчеркнуть, что роль США в этих гарантиях является принципиальным элементом их надежности.

Об этом подходе договорились без проблем. И тогда Трамп позвонил по пути, чтобы запустить подготовку к встрече Зеленского и путина. Путин согласился. И вот этот подготовительный процесс и будет решающим. Именно в ходе подготовки переговоров лидеров Украины и России будут найдены общие позиция и приемлемые формулировки будущего мирного соглашения. Или не найдены.

То есть никакой измены не произошло, потому что окончательных решений нет. И победы не состоялось – по той же причине. Всё главное впереди. А пока война продолжается с максимальной интенсивностью.