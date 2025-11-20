Зеленский не прогнется – даже не из-за того, что не боится новых разоблачений, какими бы они ни были, а из-за того, что народ не позволит ему сдать суверенитет нации. В этом контексте новые коррупционные разоблачения в Украине пойдут лишь на пользу украинскому государству: оно очистится от гнили, на какой бы высоте она ни заседала, и станет более эффективным в противостоянии российскому злу.

Трамп, Уиткофф и Путин снова просчитались. Всё потому, что теперь Киев без окрика из США сам решает, что и как уничтожать на российской территории. Удары по нефтепортам, НПЗ и подстанциям продолжится, как продолжится и чрезвычайное истощение российской армии, демонстрирующей неспособность вести современную войну. Путин не сможет получить без боя то, что в бою ему не получить никогда. Россия проиграет и задохнется, а Трамп ей не поможет, как не сумел он помочь ей в прошлом.

Суета Дмитриева, пытающегося вместе с Уиткоффом с одобрения Трампа продать Украину с торгов, выглядит как беготня зайца по арене цирка – смешно и жалко. Великая держава США усилиями Трампа превратилась в убогое посмешище с играми в напёрсточничество. В условиях, когда Запад нуждается в сильном лидерстве для противостояния эксзистенциальному злу в лице Китая и России, мы получаем размазню, состоящую из ошибок по Фрейду от Уиткоффа, который, взявшись за налаживание мира в Украине, не способен уследить, что делает его левая рука в Твиттере.