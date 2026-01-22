Трамп прячет ООН. А с ней и старый порядок

Активность Трампа по формированию "Совета Мира" и анонс расширения его сферы деятельности говорят о попытке создать условно "проамериканскую" международную организацию. Точнее, "проамериканскую" не на ценностном уровне, а с точки зрения лидерства США. И формата, когда Трамп (на данный момент он) будет определять кто и на каких правах участвует.

Почему так? Давайте разбирать пошагово.

1. Трамп анонсирует создание "Совета Мира" - органа, который будет управлять восстановлением и просто управлять Сектором Газа. В структуре предполагается условных три уровня участников. Ядро - то есть те, кто будет управлять процессом. Второй уровень - важные партнёры и те, кто будет определять приоритеты. Третий - все остальные. Вроде с правом голоса, но голос куплен за деньги в фонд, которым фактически собирается управлять Трамп. Цена входа - 1 миллиард.

2. Параллельно с этим США резко критикуют ООН и выходят из ряда структур, которые функционировани в системе Организации. Логично - ООН это формально равный вес голоса (за исключением Совбеза) и это аж никак не America First. Кроме того, право вето в Совбезе есть не только у Соединённых Штатов. И там могут заблокировать, в том числе инициативы самого Трампа.

3. Была надежда на выкручивание рук партнёрам по НАТО и утверждения безоговорочного американского лидерства. Но большая часть европейских государств вдруг не воспылали энтузиазмом от перспективы стать ресурсным донором американских инициатив без права на собственный голос. Кризис НАТО стал очевиден. События вокруг Гренлании - всего лишь одно (и не главное) его проявление. Но, которое может "похоронить" функционал Северо-Атлантического Альянса.

Таким образом, Трамп окзался в ситуации, когда нет ни одной международной структуры, которая была бы способна выполнить роль легитимации его идей по трансформации мирового порядка.

В то же самое время (за 2025 год) ключевой конкурент США - КНР существенно нарастила своё влияние в БРИК. А так же, что наиболее важно, создало формат ШОС+ - однозначно синоцентричную организацию. Стоит отметить, что партнёры Пекина по формату собрались не на основе ценностной близости, а понимая риски периода развала старой мировой системы. И в том числе риски от чрезмерной активности президента США. По крайней мере часть участников ШОС+ ещё недавно можно было называть в первую очередь "партнёрами Соединённых Штатов".

То есть КНР создаёт параллельные ООН структуры, США своей политикой, скорее распугивают партнёров.

Вот на этом фоне появляется идея трансформации "Совета Мира". Который, судя по всему, США будут позиционировать в качестве ключевой междуранодной структуры, работающей по заморозке межгосударственных конфликтов. И возможно не только.

Но узкий круг возможных участников и дорогой "входной билет" для остальных делали такую идею нереализуемой.

Выход - отсрочка вступительного взноса (напомню, речь идёт про 1 млрд долларов) на три года. То есть начальное приглашие участников "временное". Далее Трамп решает кто из "временных" останется, а кто уйдёт. Альтернатива и гарантия постоянного членства не меняется - 1 миллиард под управлене американского президента.

Далее две волны приглашений. И уже первая волна даёт понимание задач этой структуры. Среди первых приглашённых (кроме ряда европейских государств) Вьетнам, Ю. Корея, Япония, СА, ОАЭ, и Индия - государства которые в том или ином виде США думали использовать как сдерживающий фактор китайского влияния. Далее РФ, Турция, Тайланд, Индонезия, Пакистан, государства Центральной Азии и даже Беларусь - страны, в которых США намереваются уравновесить влияние Пекина. А "в часть из этих государств" попытаться сыграть против Китая.

При этом для большинства таких приглашённых как раз и предлагается вариант "три года с отсрочкой платежа". Такой формат может показаться им привлекательным способом временно обезопасить себя от новых тарифных (и не только) порывов американского президента. И значительная часть из них согласиться. Тем самым попадая в ловушку - голосовать против американских инициатив в таком Совете ещё более опасно, чем демонстративно не вступать в него.

И, наконец, ещё один пункт - приглашение Китая. Не сразу, немного погодя. Создавая ловушки и для Пекина. Который декларирует готовность обсуджать проблемы в широких форматах на равноправной основе. Ему предлают присоединиться и обсудить, но только в организации, которая будет существовать "при лидерстве" США. Растяжка для государства, претендующего на статус второго полюса силы:

- не войти означает упростить для Трампа создание выбора "или-или" для ряда стран, которые только начинают входить в зону китайского влияния.

- войти без оговорок - признать формальное лидерство США. что политически для Китая сегодня неприемлемо.

Вероятнее всего, Пекин присоединиться. Но с специфическом, изменённом формате. Который может быть оговорён на встрече Трампа и Си. Причина - смотри выше - допустить создания исключительно проамериканской структуры, в которую входят твои партнёры рисковано.

И вот на этом моменте можно будет заказывать панихиды по Организации объединённых наций. Ведь данная структура в первую очередь создавалась для поддержания мира "во всём мире". Но есть новая - "Совет Трампа". Или "Совет Трампа и Си". Или будет другое название. Не так важно. Важен вопрос - а зачем тогда нужна ООН.

Момент, когда вопрос будет озвучен станет ключевым для старой мировой системы. Он будет означать её смерть.

А параллельно с этим "смерть" надежд на "международные нормы" и "принципы", которые основываются на механизмы ООН или документы организации.

Поэтому для небольших государств крайне важным становится вопрос выживания. Уже сейчас. И судя по всему, ключевым ответом на него будет создание, развитие разного рода региональных союзов. Как больших и всеохватывающих, так и просто систем экономической, гуманитарной либо военной кооперации государств-соседей. Важным становится и игра на интересах и балансе сил не только гегемонов, но и региональных супердержав. Которые, кстати, не посчитают зазорным участвовать в таких региональных коалициях. В нашем регионе претендентов на такой статус три - Турция, Польша и, возможно, Румыния.

Ну и, наконец, инициативы Трампа (вкупе с идеей захвата Гренландии) ускорили процессы трансформации ЕС. Для Евросоюза времена старой политики, долгого поиска компромиссов в принятии решений прошли. Время уже не деньги, а вопрос выживания. Ведь большой богатый союз, неспособный к быстрым действиям - естественная "кормовая база" для более решительных геополитических игроков. Поэтому в ЕС так же будут "внутренние коалиции". Часть из которых начинают формироваться уже сегодня. И это ещё одна возможность для небольших государств в вопросах поиска опоры во время развала старой системы.

Как-то так.

ЗЫ: писать про внутреннюю эффективность для государства считаю излишним. Если этого не будет - никакие попытки найти внешние опоры в мире где все едят всех не помогут.