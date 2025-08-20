Трамп круто сменит стратегию, если встречи ''путин'' – Зеленский не будет до юбилея ООН

На совещании в Вашингтоне 18 августа Трамп ввёл в переговорный процесс Евросоюз в лице Урсулы фон дер Ляйен, НАТО в лице Марка Рютте и пять стран – Великобританию, Германию, Италию, Финляндию и Францию. Ввёл фактом совещания и его темой, тем, что оно прошло в Белом доме, и тем, что вовремя него Трамп позвонил аналогу "путина" и говорил с ним 40 минут. После этого из Москвы зазвучали голоса, как бы европейцы не испортили ход переговоров.

Опасения кремлёвцев имеют причины – Трамп создаёт ещё один переговорный трек, чем разрушает их базовую установку с 2014 г., – если всё порешать с "вашингтонским обкомом", то европейские "марионетки США", включая Украину, возьмут под козырёк и сделают, как велено. Кремлёвцы, находясь под гипнозом такой своей иллюзии, часто озвучивали это в 2014-2016 гг. под шапкой "Ялта-2", и были согласны на участие в ней Великобритании, и даже Франции. Приглашение Китая в их план сразу не входило, и появилось только после "разворота РФ на восток" в 2015 г. В Пекине не напрашивались, так как переписывали очередной "столетний план" в связи с изменившейся ситуацией в мире.

Но с осени 2016 г. план с "обкомом" и Ялтой-2 завис и рассыпался из-за президентства Трампа. Байден в Швейцарии на встрече с "путиным" весной 2021 г. восторга о Ялте-2 не выказал и вместо неё дал РФ дедлайн до начала 2022 г. для других предложений. Дедлайн Байдена закончился ультиматумами к США и НАТО "собрать манатки и валить", а через два месяца вторжением в Украину. Затем Байден и Борис Джонсон сорвали парафирование соглашения в Стамбуле, а дипломатия РФ потратила полгода на разные ухищрения, чтобы уговорить Байдена на Ялту-2 в одном пакете со Стамбулом-2. Дошло до публикации этого плана в журнале "Национальный интерес" в США, но в итоге лавров стал невъездным.

Закончилось всё тем, что Байден, а за ним лидеры Европы, Австралии и ряд других стран отказалась публично общаться с Москвой даже по телефону. Федеративные штаты Микронезии даже разорвали дипотношения с РФ. Зеленский присоединился к бойкоту и издал известный указ, запрещающий переговоры с РФ пока по кремлю бродит "путин".

В кремле обиделись, пытались скомпрометировать бойкот и Байдена, и засветили встречу директоров ЦРУ и СВР в Турции в ноябре 2022 г. Но им это не помогло. Бойкот остался, и лишь политобозреватели стали убеждать не быть наивными. Для иллюстрации ссылались на то, что СССР и Третий Рейх вели переговоры уже будучи в состоянии войны.

Такой бойкот, к которому постепенно добавился бойкот РФ в спорте, науке и в балете, был частью стратегии Байдена и ЕС – "Быть с Украиной так долго, как потребуется", а РФ варить на медленном огне санкций до полного приготовления. В Евросоюзе эта стратегия устраивала многих, так как не требовала резких движений. Но Орбан и некоторые другие хотели даже такой огонь под ведром с "лягушкой" отключить.

Партию Зеленского такая стратегия тоже устраивала, так как позволяла откладывать выборы до бесконечности и бесконечно получать транши. Поэтому она в 2024 г. "топила" за кандидата Демпартии, так как республиканцы грозились эту стабильность прекратить и Трамп называл Зеленского "самым успешным торговцем".

Московиты к медленному огню привыкли, на ходу приспосабливались к санкциям, и тоже "варили" Украину на медленном огне. При этом в кремле сделали открытие, если не захватывать в Украине больше, чем 5 км в день, то ситуация может ещё достаточно долго находиться в таком приемлемом для них равновесии. Поэтому "путин" во Владивостоке прямо сказал: ему нравится Камалла Харрис.

Иногда у кремлёвцев возникали подозрения, что Шольц в душе "ястреб", что Макрон, в отличие от Наполеона, намерен идти на Москву через Украину, а "англичанка гадит" как всегда, и что Байден не такой сонный, как кажется. Тогда они обещали погрузить в море Британию, прорубить Сувалкский "коридор", гибридную войну по всей Европе, ядерный взрыв в Украине или в Сибири, а лукашенке давали пинка, и он начинал шевелить усами в такт кремлю.

Трамп начал сворачивать стабильность стратегии Байдена совершенно неожиданным для них способом – объявил, что хочет обсудить типа Ялту-2 и наговорил комплиментов. Кремлёвцы поплыли на радостях, но быстро приплыли, так как оказалось, что Ялта-2 их и Трампа – это две очень разные Ялты. В результате кремлёвцы впали в Стамбуле в такую имитацию переговоров о Ялте-2, что Трамп разозлился и дал им дедлайн в 10-12 дней для явки "путина". Если "путин" не явился бы на Аляску, то это стало бы больше, чем просто самоубийством для их проекта "Ялта-2".

В Анкоридже кремлёвцы попытались соскочить с темы о переговорах о войне, но уйти совсем в отказку не могли. Так как они не приняли условия Трампа – сначала перемирие и потом переговоры о Ялте-2 и о чём хотите, то он сделал два хода – открыл трек с Европой и дал РФ новый дедлайн в 2-3 недели для встречи с Зеленским и, возможно, с ним. То есть, до начала сессии Генассамблеи ООН.

Есть смысл обратить внимание на две очевидны вещи, вместо того, что увлекаться аналитикой ковровых дорожек.

Первая, кремлёвцы уже не смогут обойтись без Европы при переговорах об условиях прекращения российско-украинской войны. Трамп говорит, он всего лишь посредник, и хочет в качестве признания заслуг Нобелевку за мир. Надеется, на Генассамблее ООН его красиво выдвинут, как того, кто добился прекращения огня и остановки войны. Его задача остановить, а договариваться о мире с РФ будет вся Европа, включая Украину и Эстонию.

Поэтому сразу после совещания Европа озвучила два первых своих условия – гарантии от РФ, что она не будет нападать на ЕС, и о размещении войск ЕС в Украине. Естественно, будут и другие условия. Очень интересно, какие условия выдвинет Финляндия, у которой, как и у Украины, тоже длинная граница с РФ и хорошая историческая память. Поэтому в Москве уже заговорили, Европа может сорвать им сделку с Украиной и "вашингтонским обкомом", куда они пытаются занести в качестве платы за услугу газ и редкозёмы. "Ялта-2" начинает выглядеть совсем не так, как кремлёвцы представляли себе её в 2014 г.

Второе, кремлёвцы с высокой вероятностью сорвут этот дедлайн и не проведут до 9 сентября ни встречу на двоих с Зеленским, ни на троих с Трампом. Тем более 22 августа, как намекает Белый дом, поскольку Трамп перед Аляской позвонил лукашенке на счёт встречи "путина" с Зеленским в Минске и договорился с ним. Лукашенко даже пообещал отпустить 1300 заключённых на радостях, что ему позвонил сам "потужный Трамп", как Зеленский назвал 18 августа президента США.

Мерц аккуратно прогнозирует, встреча может состояться уже после Дня независимости Украины и до визита "путина" в Пекин. Реалистично, но есть подозрение, что закончиться тем же, что и встреча в Анкоридже. Орбан тоже чувствует её запах и спешит предложить Будапешт во избежание сарказмов о Минске-95. Орбану не важно, чем закончится встреча, главное сделать себе пиар. "Запасной аэродром" в Баку московиты сами сожгли, ударив в Одессе по цистернам с азербайджанской нефтью.

Если кремлёвцы не уложатся в дедлайн, то партия Трампа на Генассамблее ООН круто добавит огня под ведром с царевной-лягушкой. Стабильности как у Байдена уже точно не будет, так как Трамп легко меняет стратегии, стремясь к обозначенной им цели, особенно, если видит, что выбивается из графика.