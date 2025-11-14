Трагедия в небе Грузии: падение турецкого С-130 рождает много вопросов

Днём 11 ноября в воздушном пространстве Грузии, в регионе Кахетия, вблизи грузино-азербайджанской границы, недалеко от города Сигнаги, потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолёт С-130, возвращавшийся из Азербайджана🇦🇿. На борту самолёта был экипаж и пассажиры, 20 турецких военнослужащих.

В связи с этой трагедией Турции были высказаны слова соболезнования от братских и дружественных стран.

В частности, Министерство иностранных дел Азербайджана выразило глубочайшие соболезнования в связи с трагедией, а между президентами двух стран, Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся срочный телефонный разговор.

Стоит отметить, что в то время как братские и дружественные страны открыто выразили поддержку Турции в связи с этой трагедией, Россия повела себя предельно сдержанно.

Например, посольство РФ в Турции выразило соболезнования семьям погибших и турецкому народу в целом, подчеркнув скорбь по поводу трагедии, но сделало оно это посредством заметки в Telegram-канале. В свою очередь, ни официальный Кремль, ни МИД РФ не выпустили дополнительных комментариев по этой трагедии.

На первый взгляд, это выглядит лучше, чем например прозвучавшие 11 ноября заявления Марии Захаровой по поводу частичного обрушения средневековой башни Torre dei Conti в центре Рима, приведшие к дипломатическому скандалу. Но есть и другие нюансы.

Ни для кого не секрет, что последний год отношения между Азербайджаном и Россией были, мягко говоря, предельно напряжёнными и причиной тому было настойчивое непризнание своей вины российской стороной в крушении азербайджанского гражданского авиалайнера AZAL. С Турцией, не просто важнейшим геополитическим союзником, но и братской Азербайджану страной у РФ так же отношения хоть и поддерживаются, но натянуты до состояния звенящей струны.

И при отсутствии не только официальных соболезнований, но и свойственного современному уровню российской дипломатии хамского злорадства и полное молчание откровенных российских шовинистов и туркофобов, таких как Маргарита Симоньян и Владимир Соловьёв, возникшая тишина, вызывает многозначительные вопросы. Как так Россия могла полностью проигнорировать подобную трагедию?

Хотя, если проанализировать российский серый сегмент информационного пространства, то там можно обнаружить интересные конспирологического уровня посылы, с намёками на российскую дистанционную спецоперацию.

В целом Lockheed C-130 Hercules не просто относится к одним из самых массовых военно-транспортных самолётов в мире, но и подтвердивших свою надёжность и безотказность. Кроме того, сигналов о неисправности, либо проблем с самолётом, от экипажа не поступало, а единственное видео, запечатлевшее падение турецкого С-130, чётко указывает как на прекрасную, ясную погоду, так и то, что падал Hercules с большой высоты… развалившись надвое.

Это самый важный момент!

Поэтому расследование этой катастрофы, причины, приведшей к столь болезненной трагедии, без сомнения, будет проведено с максимальным вниманием ко всем деталям.

Ведь, конспирология конспирологией, но и вправду, в небе над мирным Кавказом, в последнее время, происходит слишком много авиационных трагедий.

Искренние соболезнования семьям погибших!