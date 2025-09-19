Президент Трамп объявил в Лондоне геополитическую сенсацию, что США возвращаются в Афганистан. Вместо того, чтобы пообещать Украине создание авиационной базы, например в Полтаве, Америка опять возвращается на самую крупною американскую военную базу в Центральной Азии в Баграме - Афганистане. Китай возмущен, а талибы тихо молчат.

Мало того, что после встречи с Путиным на Аляске США будут контролировать Беринговый пролив, закрывающий от Китая Северный морской путь, так теперь США начинают продвигаться в Центральной Азии и Казахстане, не закончив войну России против Украины.