Советы посещения Рима для тех, кто впервые в столице
От Колизея до всемирно известной базилики Святого Петра, у итальянской столицы нет недостатка в легендарных достопримечательностях, которые стоит увидеть собственными глазами хотя бы раз. Ежегодно вечный город привлекает миллионы путешественников со всего мира, стремящихся к незабываемому опыту. Чтобы избежать туристических ловушек и насладиться знаменитым образом жизни "dolce vita", мы рекомендуем воспользоваться этими советами для посещения Рима. Следующая подборка поможет вам спланировать визит в столицу как можно эффективнее, сэкономив время и деньги.
1. Посещайте музеи бесплатно
В первое воскресенье каждый месяц многие галереи, музеи, парки и другие известные локации открывают свои двери для посетителей, которые хотят бесплатно насладиться произведениями искусства. Поэтому один из советов для путешествия в Рим, который позволит значительно сэкономить на билетах — планировать поездку так, чтобы попасть в столицу в первую неделю месяца.
Следует учесть, что главные достопримечательности пользуются наибольшим спросом, поэтому избежать очередей почти невозможно. Советуем приходить как можно раньше, чтобы ознакомиться с искусством. Еще одна оговорка: за специальные выставки часто приходится платить дополнительно.
2. Заказывайте кофе у стойки
Один из лучших советов для Рима, постоянно используемый местными, — пить кофе, стоя у барной стойки. Да, итальянцы часто не заказывают эспрессо за столиком, и на это есть причина. В таком случае вам, вероятнее всего, придется доплатить за обслуживание, что может почти вдвое увеличить счет. Поэтому советуем следовать за римлянами и пить традиционный итальянский кофе, не отходя от барной стойки.
3. Не пейте капучино после обеда
Итальянцы очень внимательно относятся к кофейному этикету. Одним из возможных кулинарных преступлений является заказ капучино после обеда. Этот напиток считается достаточно "тяжелым" для желудка и больше подходит для завтрака, идеально сочетаясь с традиционной выпечкой – корнетто в форме баранки. Если вы хотите пить кофе с молоком после обеда, вот еще один римский совет: закажите caffè macchiato и кофейный этикет не будет нарушен.
4. Мороженое – в любой сезон и время
В отличие от кофе, ситуация с любимым холодным лакомством кардинально другая. Любители итальянского мороженого могут заказывать его в любое время – утром, днем или поздно ночью. Для gelato никогда нет неудачного времени. В Риме на каждом шагу есть различные джелатерии. Вкусы мороженого меняются в зависимости от сезона, так что вы можете каждый раз пробовать что-то новое и оригинальное.
5. Купите билеты на автобус заранее
К сожалению, общественный транспорт в вечном городе не на самом высоком уровне, особенно в центре. Если вам нужно воспользоваться автобусом, еще один совет для поездки в Рим — покупать билеты заранее, поскольку в автобусе их купить невозможно. Билет можно купить в любом магазине, обозначенном заглавной буквой "T", или в сигаретных киосках, разбросанных по всему городу.
Билеты действительны для всех видов общественного транспорта – метро, автобусов, трамваев и пригородных поездов. Вы можете выбрать билет, действительный на 24 или 48 часов или в неделю, или купить разовый проездной за 1,5 евро, в зависимости от маршрута.
6. Не забывайте проверять часы работы музеев
Большинство государственных и городских музеев, таких как Палаццо Барберини или Галерея Боргезе, закрыты в понедельник. В то же время учреждения Ватикана закрыты каждое воскресенье, поэтому в субботу и начале недели они особенно переполнены. Поэтому планируйте маршрут в соответствии с часами работы локаций, которые вы хотите посетить.
7. Езжайте прямо на пляж автобусом
Проездные также действительны для пригородных поездов, включая линию, ведущую прямо к пляжу. Воспользуйтесь нашими советами для путешествия в Рим и посетите прекрасный местный пляж Остия Лидо. Добраться сюда можно от станции метро Пирамида. Это прекрасное место для однодневной поездки, где можно насладиться морским бризом, солнцем и свежайшими морепродуктами.
8. Имейте при себе достаточно наличных денег
В небольших магазинах и кафе вам, скорее всего, понадобится наличные деньги. Следует иметь при себе хотя бы несколько евро в монетах (spicci). Конечно, большинство ресторанов и супермаркетов принимают карты, но в ресторанах обычно не делят счет между несколькими людьми. Поэтому, путешествуя группой, лучше обналичить удобство, хотя ситуация с безналичными платежами несколько улучшилась во время пандемии.
9. Купите билеты в Ватикан онлайн, чтобы избежать очередей
Популярной туристической достопримечательностью в Италии являются музеи Ватикана, имеющие одну из самых больших в мире коллекций искусства и исторических достопримечательностей. Ежегодно эти локации посещают более пяти миллионов туристов. Поэтому один из лучших советов для посещения Рима, который сэкономит много времени, – покупать билеты онлайн на официальном сайте Ватикана. Придется заплатить несколько дополнительных евро к цене билета, но это того стоит, чтобы избежать длинных очередей.
10. Следите за личными вещами
Мелкие кражи распространены в общественном транспорте и вблизи популярнейших туристических мест, особенно там, где много людей. Воры удивительно хитры и незаметны, поэтому в Риме не забывайте о советах держать сумки перед собой и тщательно их закрывать. Лучше всего держать кошелек и телефон во внутренних карманах куртки или пиджака и следить за рюкзаками.
11. Ужин начинается позже, чем в других странах
Культура пищи важна в Италии. Обед и ужин обычно начинаются позже, чем в других странах. Обычно римляне встречаются с коллегами или друзьями для аперитива около 19:00, употребляя в пищу легкие закуски и напитки. Сам ужин начинается примерно в восемь или девять вечера. На выходных не редкость видеть людей, которые отправляются в ресторан почти в десять.
12. Лучше оставить чаевые
Традиционно в итальянской культуре плата за обслуживание часто включена в счет (coperto), но мы советуем оставить несколько монет официанту. Размер чаевых зависит от количества людей в группе и общей суммы счета. Обычно посетители оставляют от 5 до 10% от общей суммы.
13. Попробуйте домашнее вино
Один из лучших гастрономических советов для посещения Рима – заказать местное домашнее вино. Такие алкогольные напитки не только доступны по цене, но и очень вкусны. Обычно за литр красного или белого домашнего вина вы заплатите меньше десяти евро.
14. Наслаждайтесь простой, но вкусной итальянской кухней
Итальянская кухня считается одной из самых популярных в мире. Простые, питательные и, конечно, вкусные блюда очень ценятся, но сначала может показаться, что чего-то не хватает. В ресторанах и кафе, предлагающих традиционную кухню, вы не найдете дополнительных приправ, сложных соусов или ингредиентов, не типичных для Италии. Неудивительно, ведь один из ключей к успеху простота. Поэтому один из лучших советов для Рима — наслаждаться блюдами такими, какие они есть, не требуя дополнительных ингредиентов или изменений. Только так можно приблизиться к пониманию традиционной итальянской кухни и испытать удовольствие от еды, не отягощенной лишними компонентами.
15. Не рассчитывайте на Wi-Fi
Качество покрытия в Риме слабое. Даже рестораны, гостиницы или кафе, активно рекламирующие бесплатный Wi-Fi, не могут гарантировать стабильное соединение. Итак, если вы планируете быть активными в социальных сетях или совмещать отпуск с работой в Риме, советы включают наличие международного тарифного плана для данных за границей. Сейчас многие мобильные операторы предлагают выгодные условия и относительно недорогие абонентские платы для использования интернета в роуминге. Главное – проверить тариф заранее, чтобы избежать лишних расходов.
16. В поисках овощей смотрите в конец меню
Для любителей углеводов Италия – настоящий рай с пиццей, пастой и выпечкой на каждом шагу. Однако иногда хочется попробовать что-нибудь полегче и сделать перерыв от еды, полной крахмала и глютена. Итальянцы не менее искусно готовят овощи. Поэтому туристический совет для Рима обязательно попробуйте тушеные артишоки. Их и многое другое можно найти в отдельной части меню под названием "contorni" (гарниры).
17. Не забывайте здороваться с владельцами маленьких магазинов
Маленькие семейные бизнесы распространены в Риме, например, бутики или ремесленные магазины, джелатерии и т.д. Часто именно владелец обслуживает посетителей за кассой, ухаживая за магазином. В Италии традиционно здороваются с владельцем, когда заходят и выходят из заведения. На итальянском можно сказать "Buongiorno" утром или "Buona sera" после обеда. Выходя из магазина, не забудьте сказать "arrivederci".
18. Уважайте религиозные традиции
Количество церквей в вечном городе превышает 900. Часто в церквях хранятся уникальные произведения искусства, поэтому советы для поездки в Рим включают посещение религиозных построек, даже если вы не считаете себя верующим. Однако мы рекомендуем уважать многовековые традиции и одеваться соответствующим образом. Например, мужчины должны носить брюки или шорты не выше колен, женщины прикрывать плечи и выбирать юбки меди или макси. Если вы путешествуете в Рим летом, советуем выбирать закрытую одежду из льна и иметь при себе легкий платок на случай, если вы предпочитаете футболки или платья с тонкими бретелями.
19. Выбирайте удобную обувь
Итальянская столица известна своими уютными булыжными улицами, которые, пожалуй, являются самым знаковым и волшебным аспектом топографии города. В то же время неровная поверхность дороги может привести к значительным неудобствам для ваших ног. Особенно если вы планируете длительные прогулки. Поэтому, особенно в Риме, советы для путешествий включают в себя ношение удобной обуви. Обувь на высоком каблуке лучше оставить для следующей поездки.
20. Воспользуйтесь питьевыми фонтанчиками
Рим известен своими величественными монументальными достопримечательностями, такими как фонтан Треви или Четыре реки. В то же время город обеспечивает бесплатный доступ к питьевой воде. На каждом шагу можно найти специальные удобные фонтанчики, получившие милое название "nasoni" из-за их изогнутой формы. Советы для отдыха в Риме – берите с собой многоразовую бутылку и наполняйте ее водой при необходимости, особенно во время прогулок по улицам Рима в жаркий солнечный день.
21. Совершите однодневную поездку
Если у вас есть больше, чем в выходные, мы рекомендуем посетить соседний город Неаполь. Это менее трех часов езды от столицы. Именно здесь расположен один из легендарных исторических памятников - Помпеи. Кроме Неаполя, самые популярные однодневные поездки включают в себя:
- Тиволи (менее часа езды от столицы, привлекает своими необычными садами и древними виллами);
- Флоренция — прогулка по мосту Понте Веккьо, площадью Микеланджело, статуей Давида и многими другими достопримечательностями;
- Побережье Амалфи, которое включает в себя несколько живописных прибрежных деревень, таких как Позитано;
- Орвьето – маленький городок на холме в регионе Умбрия с потрясающими видами и уникальными местными блюдами.
Вы можете воспользоваться одной из организованных однодневных экскурсий или составить маршрут самостоятельно. Главное – сравнить цены на экскурсии и выбрать самый выгодный вариант. Желательно бронировать тур заранее онлайн, чтобы сэкономить.
22. Не пользуйтесь такси из аэропорта
Один из главных римских туристических советов позволит вам значительно сэкономить. Если вы не хотите потратить много денег в начале поездки, воспользуйтесь шаттлом из аэропорта, который стоит в среднем шесть евро. Вы даже можете забронировать билет на шаттл онлайн заранее, чтобы избежать очередей.
Если вы решите взять такси после долгого перелета, убедитесь, что водитель не завышает цену, ведь в Риме введена фиксированная цена на трансферы. К примеру, вы не должны платить более 30 евро от аэропорта Чампино до центра столицы. Поездка из аэропорта Фьюмичино Леонардо да Винчи будет стоить 48 евро.