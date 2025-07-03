Советы посещения Рима для тех, кто впервые в столице

От Колизея до всемирно известной базилики Святого Петра, у итальянской столицы нет недостатка в легендарных достопримечательностях, которые стоит увидеть собственными глазами хотя бы раз. Ежегодно вечный город привлекает миллионы путешественников со всего мира, стремящихся к незабываемому опыту. Чтобы избежать туристических ловушек и насладиться знаменитым образом жизни "dolce vita", мы рекомендуем воспользоваться этими советами для посещения Рима. Следующая подборка поможет вам спланировать визит в столицу как можно эффективнее, сэкономив время и деньги.

1. Посещайте музеи бесплатно

Музей Ватикана. Источник: freepik Музей Ватикана. Источник: freepik

В первое воскресенье каждый месяц многие галереи, музеи, парки и другие известные локации открывают свои двери для посетителей, которые хотят бесплатно насладиться произведениями искусства. Поэтому один из советов для путешествия в Рим, который позволит значительно сэкономить на билетах — планировать поездку так, чтобы попасть в столицу в первую неделю месяца.

Следует учесть, что главные достопримечательности пользуются наибольшим спросом, поэтому избежать очередей почти невозможно. Советуем приходить как можно раньше, чтобы ознакомиться с искусством. Еще одна оговорка: за специальные выставки часто приходится платить дополнительно.

2. Заказывайте кофе у стойки

Один из лучших советов для Рима, постоянно используемый местными, — пить кофе, стоя у барной стойки. Да, итальянцы часто не заказывают эспрессо за столиком, и на это есть причина. В таком случае вам, вероятнее всего, придется доплатить за обслуживание, что может почти вдвое увеличить счет. Поэтому советуем следовать за римлянами и пить традиционный итальянский кофе, не отходя от барной стойки.

3. Не пейте капучино после обеда

Итальянцы очень внимательно относятся к кофейному этикету. Одним из возможных кулинарных преступлений является заказ капучино после обеда. Этот напиток считается достаточно "тяжелым" для желудка и больше подходит для завтрака, идеально сочетаясь с традиционной выпечкой – корнетто в форме баранки. Если вы хотите пить кофе с молоком после обеда, вот еще один римский совет: закажите caffè macchiato и кофейный этикет не будет нарушен.

4. Мороженое – в любой сезон и время

Не забудьте полакомиться вкусным мороженым. Источник: freepik Не забудьте полакомиться вкусным мороженым. Источник: freepik

В отличие от кофе, ситуация с любимым холодным лакомством кардинально другая. Любители итальянского мороженого могут заказывать его в любое время – утром, днем или поздно ночью. Для gelato никогда нет неудачного времени. В Риме на каждом шагу есть различные джелатерии. Вкусы мороженого меняются в зависимости от сезона, так что вы можете каждый раз пробовать что-то новое и оригинальное.

5. Купите билеты на автобус заранее

К сожалению, общественный транспорт в вечном городе не на самом высоком уровне, особенно в центре. Если вам нужно воспользоваться автобусом, еще один совет для поездки в Рим — покупать билеты заранее, поскольку в автобусе их купить невозможно. Билет можно купить в любом магазине, обозначенном заглавной буквой "T", или в сигаретных киосках, разбросанных по всему городу.

Билеты действительны для всех видов общественного транспорта – метро, автобусов, трамваев и пригородных поездов. Вы можете выбрать билет, действительный на 24 или 48 часов или в неделю, или купить разовый проездной за 1,5 евро, в зависимости от маршрута.

6. Не забывайте проверять часы работы музеев

Большинство государственных и городских музеев, таких как Палаццо Барберини или Галерея Боргезе, закрыты в понедельник. В то же время учреждения Ватикана закрыты каждое воскресенье, поэтому в субботу и начале недели они особенно переполнены. Поэтому планируйте маршрут в соответствии с часами работы локаций, которые вы хотите посетить.

7. Езжайте прямо на пляж автобусом

Проездные также действительны для пригородных поездов, включая линию, ведущую прямо к пляжу. Воспользуйтесь нашими советами для путешествия в Рим и посетите прекрасный местный пляж Остия Лидо. Добраться сюда можно от станции метро Пирамида. Это прекрасное место для однодневной поездки, где можно насладиться морским бризом, солнцем и свежайшими морепродуктами.

8. Имейте при себе достаточно наличных денег

В небольших магазинах и кафе вам, скорее всего, понадобится наличные деньги. Следует иметь при себе хотя бы несколько евро в монетах (spicci). Конечно, большинство ресторанов и супермаркетов принимают карты, но в ресторанах обычно не делят счет между несколькими людьми. Поэтому, путешествуя группой, лучше обналичить удобство, хотя ситуация с безналичными платежами несколько улучшилась во время пандемии.

9. Купите билеты в Ватикан онлайн, чтобы избежать очередей

Сокровища Ватикана. Источник: Pixabay Сокровища Ватикана. Источник: Pixabay

Популярной туристической достопримечательностью в Италии являются музеи Ватикана, имеющие одну из самых больших в мире коллекций искусства и исторических достопримечательностей. Ежегодно эти локации посещают более пяти миллионов туристов. Поэтому один из лучших советов для посещения Рима, который сэкономит много времени, – покупать билеты онлайн на официальном сайте Ватикана. Придется заплатить несколько дополнительных евро к цене билета, но это того стоит, чтобы избежать длинных очередей.

10. Следите за личными вещами

Мелкие кражи распространены в общественном транспорте и вблизи популярнейших туристических мест, особенно там, где много людей. Воры удивительно хитры и незаметны, поэтому в Риме не забывайте о советах держать сумки перед собой и тщательно их закрывать. Лучше всего держать кошелек и телефон во внутренних карманах куртки или пиджака и следить за рюкзаками.

11. Ужин начинается позже, чем в других странах

Культура пищи важна в Италии. Обед и ужин обычно начинаются позже, чем в других странах. Обычно римляне встречаются с коллегами или друзьями для аперитива около 19:00, употребляя в пищу легкие закуски и напитки. Сам ужин начинается примерно в восемь или девять вечера. На выходных не редкость видеть людей, которые отправляются в ресторан почти в десять.

12. Лучше оставить чаевые

Традиционно в итальянской культуре плата за обслуживание часто включена в счет (coperto), но мы советуем оставить несколько монет официанту. Размер чаевых зависит от количества людей в группе и общей суммы счета. Обычно посетители оставляют от 5 до 10% от общей суммы.

13. Попробуйте домашнее вино

Один из лучших гастрономических советов для посещения Рима – заказать местное домашнее вино. Такие алкогольные напитки не только доступны по цене, но и очень вкусны. Обычно за литр красного или белого домашнего вина вы заплатите меньше десяти евро.

14. Наслаждайтесь простой, но вкусной итальянской кухней

Идеальная итальянская трапеза. Источник: Pixabay Идеальная итальянская трапеза. Источник: Pixabay

Итальянская кухня считается одной из самых популярных в мире. Простые, питательные и, конечно, вкусные блюда очень ценятся, но сначала может показаться, что чего-то не хватает. В ресторанах и кафе, предлагающих традиционную кухню, вы не найдете дополнительных приправ, сложных соусов или ингредиентов, не типичных для Италии. Неудивительно, ведь один из ключей к успеху простота. Поэтому один из лучших советов для Рима — наслаждаться блюдами такими, какие они есть, не требуя дополнительных ингредиентов или изменений. Только так можно приблизиться к пониманию традиционной итальянской кухни и испытать удовольствие от еды, не отягощенной лишними компонентами.

15. Не рассчитывайте на Wi-Fi

Качество покрытия в Риме слабое. Даже рестораны, гостиницы или кафе, активно рекламирующие бесплатный Wi-Fi, не могут гарантировать стабильное соединение. Итак, если вы планируете быть активными в социальных сетях или совмещать отпуск с работой в Риме, советы включают наличие международного тарифного плана для данных за границей. Сейчас многие мобильные операторы предлагают выгодные условия и относительно недорогие абонентские платы для использования интернета в роуминге. Главное – проверить тариф заранее, чтобы избежать лишних расходов.

16. В поисках овощей смотрите в конец меню

Для любителей углеводов Италия – настоящий рай с пиццей, пастой и выпечкой на каждом шагу. Однако иногда хочется попробовать что-нибудь полегче и сделать перерыв от еды, полной крахмала и глютена. Итальянцы не менее искусно готовят овощи. Поэтому туристический совет для Рима обязательно попробуйте тушеные артишоки. Их и многое другое можно найти в отдельной части меню под названием "contorni" (гарниры).

17. Не забывайте здороваться с владельцами маленьких магазинов

Маленькие семейные бизнесы распространены в Риме, например, бутики или ремесленные магазины, джелатерии и т.д. Часто именно владелец обслуживает посетителей за кассой, ухаживая за магазином. В Италии традиционно здороваются с владельцем, когда заходят и выходят из заведения. На итальянском можно сказать "Buongiorno" утром или "Buona sera" после обеда. Выходя из магазина, не забудьте сказать "arrivederci".

18. Уважайте религиозные традиции

Количество церквей в вечном городе превышает 900. Часто в церквях хранятся уникальные произведения искусства, поэтому советы для поездки в Рим включают посещение религиозных построек, даже если вы не считаете себя верующим. Однако мы рекомендуем уважать многовековые традиции и одеваться соответствующим образом. Например, мужчины должны носить брюки или шорты не выше колен, женщины прикрывать плечи и выбирать юбки меди или макси. Если вы путешествуете в Рим летом, советуем выбирать закрытую одежду из льна и иметь при себе легкий платок на случай, если вы предпочитаете футболки или платья с тонкими бретелями.

19. Выбирайте удобную обувь

Итальянская столица известна своими уютными булыжными улицами, которые, пожалуй, являются самым знаковым и волшебным аспектом топографии города. В то же время неровная поверхность дороги может привести к значительным неудобствам для ваших ног. Особенно если вы планируете длительные прогулки. Поэтому, особенно в Риме, советы для путешествий включают в себя ношение удобной обуви. Обувь на высоком каблуке лучше оставить для следующей поездки.

20. Воспользуйтесь питьевыми фонтанчиками

Рим известен своими величественными монументальными достопримечательностями, такими как фонтан Треви или Четыре реки. В то же время город обеспечивает бесплатный доступ к питьевой воде. На каждом шагу можно найти специальные удобные фонтанчики, получившие милое название "nasoni" из-за их изогнутой формы. Советы для отдыха в Риме – берите с собой многоразовую бутылку и наполняйте ее водой при необходимости, особенно во время прогулок по улицам Рима в жаркий солнечный день.

21. Совершите однодневную поездку

Сказочная Флоренция. Источник: freepik Сказочная Флоренция. Источник: freepik

Если у вас есть больше, чем в выходные, мы рекомендуем посетить соседний город Неаполь. Это менее трех часов езды от столицы. Именно здесь расположен один из легендарных исторических памятников - Помпеи. Кроме Неаполя, самые популярные однодневные поездки включают в себя:

Тиволи (менее часа езды от столицы, привлекает своими необычными садами и древними виллами);

Флоренция — прогулка по мосту Понте Веккьо, площадью Микеланджело, статуей Давида и многими другими достопримечательностями;

Побережье Амалфи, которое включает в себя несколько живописных прибрежных деревень, таких как Позитано;

Орвьето – маленький городок на холме в регионе Умбрия с потрясающими видами и уникальными местными блюдами.

Вы можете воспользоваться одной из организованных однодневных экскурсий или составить маршрут самостоятельно. Главное – сравнить цены на экскурсии и выбрать самый выгодный вариант. Желательно бронировать тур заранее онлайн, чтобы сэкономить.

22. Не пользуйтесь такси из аэропорта

Драгоценное такси Рима. Источник: freepik Драгоценное такси Рима. Источник: freepik

Один из главных римских туристических советов позволит вам значительно сэкономить. Если вы не хотите потратить много денег в начале поездки, воспользуйтесь шаттлом из аэропорта, который стоит в среднем шесть евро. Вы даже можете забронировать билет на шаттл онлайн заранее, чтобы избежать очередей.

Если вы решите взять такси после долгого перелета, убедитесь, что водитель не завышает цену, ведь в Риме введена фиксированная цена на трансферы. К примеру, вы не должны платить более 30 евро от аэропорта Чампино до центра столицы. Поездка из аэропорта Фьюмичино Леонардо да Винчи будет стоить 48 евро.