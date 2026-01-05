События в Венесуэле. Что получила в результате Россия?

У РФ три группы проблем из-за операции США в Венесуэле. И пока решения не просматриваются – наоборот все будет сложнее. Потому эта операция для нас только в плюс.

Первая группа политическая или статусная. СССР, а затем РФ строили свое присутствие в Латинской Америке с 50-х годов прошлого века и есть все предпосылки, что усилия будут потеряны, эту страницу есть шанс пролистать. После потери Сирии это будет означать почти потерю статуса глобального игрока и его изменение на региональный и это прямой результат российской агрессии.

Вторая группа – имиджевая. Пропаганда пропагандой, но дураков в мире нет. Почти все будут проводить параллели между эффективными и эффектными действиями США и российской СВО. Да и недавнее стратегическое соглашение между РФ и Венесуэлой показывает, чего реально стоит российская поддержка.

Третья, и в самом деле главная – энергетическая. Имея хорошее взаимодействие с Саудовской Аравией и контроль над нефтяными ресурсами Венесуэлы, США получат карт-бланш на контроль за ценами на нефть и ее потоками. То есть те самые "карты", о которых любит говорить Трамп. Вопрос только в том, как Трамп их захочет разыграть. Речь идет не только о нас. Если вообще захочет, может подержать в рукаве. Есть над чем работать.