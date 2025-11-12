Скандал вокруг ''Энергоатома'' разоблачил куда большую проблему, чем коррупция в Украине

Пост о деинституализации в Украине. Он не понравится многим

Скандал, состоявшийся вокруг "Энергоатома", действительно разоблачил куда большую проблему, чем коррупция в Украине. Явление, когда государственные и рыночные институты не выполняют свои функции, в науке называют деинституализацией. Народный язык: те, кто должен выполнять определенные действия – ничего не делает. Так что пройдемся по всем участникам.

1. Наблюдательный совет Энергоатома в упор не видел систематическое повышение цен при закупках? Второй вопрос к Наблюдательному совету – безопасный. Третий вопрос – принципиальность позиции, поскольку сейчас есть все признаки того, что Рада голосовала так, как хотели в неформальном центре принятия решений. Очевидно, Наблюдательный совет выполнял роль фигового листа, которым прикрывали произвол.

2. Интересно, как ситуацию с существованием конторы в центре Киева, по которой прошло более 100 млн долларов США, прокомментирует Государственная служба финансового мониторинга и финмон НБУ? Вытащить сотни тысяч долларов, да еще и в пакетах федеральных банков США, из украинского банка невозможно по действующему законодательству. Впрочем, даже если средства завозились через границу, все равно возникает вопрос о существовании схем их отмывания. Так что возникает крайне некрасивая ситуация, когда НБУ создает рядовым украинцам проблемы в банках по микросхемам, даже при подозрении услуг дропов закрывают счета, а здесь прачечная в центре города моет в промышленных масштабах. Мягко говоря, здесь есть над чем поразмыслить и кому "дать по рукам".

3. Фирма, связанная с сенатором России Деркачом? Эй, СБУ, у вас в следственном изоляторе сидит Буратино (или Пиноккио)), имею в виду депутата Дубинского) в т.ч. за то, что посидел рядом с Деркачом на пресс-конференции о "плохом сыне Байдена". А тут недвижимость, целая прачечная, да еще какие-то книжечки из администрации путина обысков. Похоже, что кто-то не слишком тщательно исполнял свои должностные обязанности. Это как минимум.

4. К НАБУ, подвиги которого сейчас воспевают в СМИ, также есть несколько острых вопросов.

(А) Так выходит, что "святое НАБУ" в процессе следственных действий узнало о фирме, связанной с Деркачем, и 10 месяцев наблюдало как работала стиральная машина?

(Б) Верно ли я понимаю? Что в сентябре "святое НАБУ" слушало, как кому-то были мало откаты за защитные сооружения и они продолжали пассивно слушать, хотя и осознавали, что есть риск ударов РФ, в результате которых Украина останется без электричества. Это точно украинская спецслужба или просто наблюдатели? Этот вопрос еще предстоит исследовать.

(В) А зачем НАБУ и САП разогнали соцсетями фото свертков с деньгами из банков США? Чтоб что? Чтобы передать пас российской пропаганде? В таком случае они свою миссию выполнили, россияне уже подхватили. Или это было сделано для того, чтобы привлечь внимание западных партнеров Украины? Излишне эмоциональной выглядит и коммуникация НАБУ на youtube, в которой видится попытка разогнать тему, как это делают СМИ. Мне кажется, что НАБУ и САП по действующему законодательству не являются политическим институтом, но их коммуникационная политика как раз является заявкой на политический акт.

5. Отдельный очень интересный вопрос о "курице и яйце". А что произошло раньше? Россияне приняли решение о массированной атаке на украинскую энергетику, или они сначала узнали об отсутствии защиты нашей энергетики, а затем приняли соответствующее решение? Если же они узнали об отсутствии защиты, то где был источник такой информации: (А) Собрали "в поле" от завербованной дистанционно агентуры; (Б) Произошла утечка из НАБУ, вы же помните, что одного из детективов НАБУ до сих пор содержат под стражей по подозрению в сотрудничестве с россиянами; (в) Утечка произошла от обнальщиков Деркача. Есть такой вариант, что реализовались сразу 3 сценария. Удар в ночь на 8 ноября для России с их хилой экономикой был довольно дорогим. "Инвестировать" в выход из строя нашей энергосистемы россияне могли только при условии понимания, что получат в одном флаконе не только слабую энергосистему, но и политический кризис в Украине. Энергосистему Украины выводили из строя не единожды. Этот рецепт здесь не работает, потому что 99% украинцев будут лучше сидеть без электричества, чем станут регионом России. Так что инвестиция имела смысл только при наличии новаций в диверсионном мероприятии.

6. Интересно, что обострение произошло как раз при очень тяжелой экономической ситуации в России (о пленках Миндича я вас предупреждал еще 2 недели назад). РФ крайне нуждается в решении украинского вопроса, поскольку экономика России не тянет эту войну, да и президент Трамп теряет терпение. Если нельзя победить на поле боя, а терроризировать города ракетами становится дорого, то организация политического кризиса в Украине – вполне рабочий вариант решения их проблемы. Многие мои подписчики видят противоречия между действиями СБУ, которые отлавливают российских агентов в НАБУ, и действиями НАБУ, указывающими на российские следы в провластных коррупционных схемах. На самом деле никаких противоречий здесь нет. ФСБ работает с обеих сторон фронта, потому что им не интересно ни творить коррупцию в Украине, ни ловить коррупционеров, им интересно управлять политическими кризисами в Украине, и жалеть на это средств они не будут.

Итог. Единственной эффективной таблеткой от ФСБ-вируса в периметре работы наших государственных институций было, есть и будет – восстановление функционала всех государственных институций. С Путиным невозможно бороться при наличии института смотрящих, управляющих под прикрытием наблюдательных советов, созданных из "фунтов". Институт "смотрящих" на постсоветское пространство пришел из криминального мира, его периметр уязвим для коррупционных рисков, что мы сейчас и наблюдаем на практике. Как только мы реально вернем органам управления всех государственных институтов, компаний и банков их функционал, подобных историй в Украине будет значительно меньше.