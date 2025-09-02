Сила Сибири-2. Почему именно сегодня старый проект Газпрома получил надежду на реализацию?

Газопровод "Сила Сибири-2" - это действительно интересно и важно для Украины.

Признаюсь, ожидал, что КНР заставит РФ поволноваться ещё несколько месяцев или лет. Но сегодня пришла новость о подписании "меморандума" о строительстве. И, на мой взгляд, такое решение Пекина является прямым следствием процессов в рамках ШОС+ и резонами поднять ставки перед неизбежными большими переговорами США и КНР.

Для начала очерчу стартовые позиции - с чем ключевые игроки (которые имеют свои интересы) вышли к сентябрю 2025 года:

Россия теряет европейский газовый рынок. Куда топливо поставлялось сетью трубопроводов (Ямал-Европа, транзитные маршруты через Украину, Голубой Поток и Турецкий поточ через Турцию и Северные потоки). Работает только турецкое направление.

РФ нарастила мощности СПГ и как следствие поставки в Европу (российский СПГ там продаётся активно). Но эти мощности не могут компенсировать выпадающих объёмов трубопровами.

Альтернатива - рынок КНР. Куда идёт СПГ и есть газопровод "Сила Сибири", построенный РФ несколько лет назад. КНР покупала по нему топливо и была согласно (информация об этом была в СМИ неделю назад брать "дополнительные" 6 млрд кубов в год). Торговля газом по трубопроводу принесла РФ 8 млрд долларов за 2024 год (объёмы таможня КНР не указывает после 2022 года). Но если речь идёт об "увеличении" объёмов и "Сила Сибири" действительно поставляла 38 млрд кубов в год, то мы имеем цену 210 долларов за 1000 кубометров "на входе" в КНР". Ещё 4 млрд приносил СПГ.

То есть суммарно РФ продавала КНР газа на 12 с небольшим миллиардов. Для сравнения, в 2024 году среднегодовая цена газа в ЕС составляла около 410-430 долларов за 1000 кубометров.

Кремль очень хотел участия КНР в постройке второго газопровода - "Сила Сибири 2", но Китай последовательно говорил "нет, спасибо" на протяжении последних четырёх лет. Или при условии что РФ построит сама, но цена газа будет в районе 60 долларов за 1000 кубометров. Тут "нет" говорила уже Москва.

Но в 2024 году Турция и Азербайджан вышли с идеей вывода Туркменского газа на европейский рынок. И даже провели первую продажу 4 млрд кубов которые транзитировались через территорию Ирана. И резко оживились переговоры о транскаспийском трубопроводе (из Туркменистана в Азербайджан). Идею последовательно, на протяжении последних 20 лет пыталась "утопить" Россия.

И вдруг ситуация меняется. Китай даёт принципиальное согласие на строительство "Силы Сибири -2". Даёт ли на это деньги - вопрос. Строительство по территории Монголии, возможно, профинансирует. А вот кредит Газпрому - сомнительно. Пока подписан просто меморандум.

Почему?

Самое главное - когда и при каких условиях. Подписание произошло на саммите ШОС+, где среди участников были и Туркменистан и Азербайджан Иран и РФ. И где обсуждались вопросы энергетического сотрудничества. То есть имеем вероятность, при которой проекты поставок газа из Центральной Азии в Европу станут не региональными проектами, а проектами ШОС. По крайней мере таковым становится транзит туркменского газа через территорию Ирана и реконструкция соответствующего газопровода.

Топливо, естественно, пойдёт на рынок Европейского Союза.

Второй аспект - сопутствующие процессы. Или трек Дмитриева по переговорам с США. Кремль активно пытался продвинуть идею совместной с Вашингтоном продажи природного газа на европейском рынке. И эта идея находила понимание и поддержку. Проблема на пути реализации - необходимость заморозки войны в Украине (в том числе с уступками Москве).

И вот на этом фоне КНР даёт "зелёный свет" для "Силы Сибири 2". Но не даёт пока что денег на строительство газопровода. В тактической перспективе это означает:

Для государств ШОС+заинтересованных в реализации транскаспийских энергетических проектов - уменьшение российского противодействия и возможность начать строительство (реконструкцию) упомянутых газотранспортных мощностей.

Как следствие - перспектива для ЕС получения ещё одного "нероссийского" источника природного газа в ближайшей перспективе. А это означает возможность и далее говорить о политике отказа от импорта данного сырья (трубопроводами) из РФ к 2027 году.

Для России - получение дополнительных аргументов в процессе торга с США. Где, кроме вопросов газа есть ещё первый в истории договор о регулярных проводках контейнеровозов из портов КНР в Роттердам и порты Польши Северным Морским Путём (правда, без заходов в российские порты).

Для Украины это означает, что РФ будет максимально пытаться давить по теме уступок в переговорах о заморозке войны. И не идёт по быстрому переговорному треку. То есть продолжает войну.

Для КНР это дальнейшее ослабление РФ в ходе войны и ещё большая привязка российской экономики к китайской. А так же дополнительная тема в будущих глобальных переговорах с США. Проще говоря, Пекин поднимает ставки. При этом не потратив на данный момент ни цента (за исключением разве что питания и размещения российской делегации).

В более дальней перспективе это означает:

Для Украины - решение вопроса о заморозке войны и контурах этой заморозки с 90% вероятностью становятся производными от переговором США-КНР.

Турция и Азербайджан усиливают свои позиции в качестве поставщиков природного газа на европейский рынок. И, в перспективе, после заморозки войны, вновь активизируются переговоры о транзите данного ресурса через территорию РФ и Украины (туркменского и азербайджанского в первую очередь).

ЕС вероятно продолжит политику уменьшения зависимости от природного газа из РФ. Потому что есть реальные альтернативы (вопрос туркменских поставок реашем за 2-3 года). Но вероятнее всего, РФ не потеряет полностью европейский рынок. Сохранив свою долю на уровне меньшем 10% от общих объёмов. При этом ключевым игроком на газовом рынке Юго-Восточной и Восточной Европы становится Турция.

Китай остаётся для РФ "покупателем последней надежды" в нефтегазовой отрасли. При этом сомнительно, чтобы КНР взяла на себя расходы по строительстуву "Силы Сибири-2". Такая вероятность может быть лишь после потери россией возможности нарастить экспорт газа на европейских рынок и в случае когда газопровод более чем на 50% будет принадлежать Китаю. Пока таких условий нет. Поэтому Газпром начнёт строительство сам. В условиях войны и экономии бюджетных средств в РФ. А дальше, при отсутствии альтернативы, Пекин будет диктовать Москве ценовую политику на сырьё. Что уже и делает (вновь сравните 210 долларов за 1000 кубов для Китая и 410-430 для ЕС).

Как-то так.