Россия не будет ждать, пока Европа подготовится к российскому удару. Европейские соображения, что Россия нападет где-то около 2030 года, так что к этому времени нужно успеть перевооружиться, ничего не стоит. Ударить уместно в момент малейшей готовности. Российский удар достаточно вероятен еще до конца этого года.

Вопрос первый. Куда бить? Традиционно первой целью считаются страны Балтии, это проще с точки зрения малого размера и высокой вероятности невмешательства в США — но это не дает Кремлю достижение стратегической цели вывести из игры Европу. Этого можно добиться ударом по Польше. Но не через Сувальский коридор, где ждут Россию.

Второй вопрос. Как бить? Польша сейчас активно готовится ко "Второй мировой войне" (это не хибопечать), закупая танки и другие бронированные машины. Они не будут нужны. Они даже не успеют уехать из ангаров. Войны образца февраля 2022 года больше не будет.

Российская военная доктрина предусматривает так называемую лиминальную войну, хорошо описанную в книге Дэвида Килкаллена "Драконы и змеи". Суть этого подхода — в использовании допороговых методов ведения войны, когда противник не понимает, что происходит, и не может принять решение, делать ли уже что-то в ответ, еще рано, и если делать, то что и кому. И в момент, когда в конце концов принимается решение что-то делать, уже поздно, потому что все закончено.

Читайте также: США и ЕС меняют стратегию нашей войны. Что это значит?

Play Video

Итак, представьте себе атаку на объединяющую Польшу:

массовые ракетно-дроновые атаки по объектам энергетики, другой инфраструктуры и логистики (дроны могут быть раскрашены в желто-голубые цвета и нести надписи типа "это вам за рассыпанное украинское зерно");

кибератаки на правительственные и инфраструктурные объекты;

коллапс навигации из-за масштабного применения средств РЭБ;

диверсионно-террористические группы; внезапные "экологические" и техногенные катастрофы;

разматывание общества (уже и без того разогретого) через социальные сети;

использование полезных идиотов из маргинальных партий;

наконец, тысячи беженцев с Ближнего Востока, сбегающих на запад с территории Беларуси, кто-то из них с оружием.

Первым следствием станет обесточивание страны не на часы, а на неделе. Вторым последствием будет коллапс управления. Третьим следствием будут десять миллионов беженцев бежающих в Германию, вызывая коллапс правления и там. Дальше эффект домино распространяется на Брюссель. В принципе, цель достигнута. В качестве бонуса сорваны поставки Украины через Польшу.

Подготовка к атаке ведется активно. Недавние поджоги военной техники в Германии и Бельгии, масштабные обесточения в Испании и Чехии, пожар на телекоммуникационных сетях в Польше – все это проверка готовности и поиск слабых мест.

Реклама

Удается ли докричаться до политического руководства ключевых европейских стран? Да, удается достичь понимания, что это вполне вероятный сценарий. Но дальше паралич воли, имеющий простые объяснения: подготовка вызовет панику, а паника обрушит рынки. Так сказать, Шашлыки 2.0.

Ну, по крайней мере, мы с вами будем готовы.

Пишу это все, потому что уже хотя бы Михаил Гончар выступил с предупреждением публично, а я опубликовал описанное выше в нескольких статьях в польских изданиях. Поскольку многие мои друзья сейчас на конференции в Риме — прошу, говорите об этом. Это должно висеть в воздухе.

PS Пишут, что я нагнетаю панику. Это уже я слышал - в феврале 2022 года.

Отвечу здесь на типичные вопросы.

1. Что дальше? Какая цель? Очевидно, России не нужна польская территория или непосредственный военный контроль, поэтому наземной операции (требующей много ресурсов) не будет, отвод войск из Украины не нужен. Последствия этой операции: коллапс управления, прекращение функционирования ЕС как политической силы, приход к власти евроскептиков, вход Китая с проектами поддержки, превращение треугольника США в ЕС — Китай в сплющенный треугольник США (Китай+РФ).

2. Почему Россия не может устроить это в Украине? Потому что в 2022 году они этого еще, во-первых, не понимали, во-вторых, не умели. А сейчас мы уже другие. Кроме того, им от Украины нужно другое. Европа в их планах должна существовать, но слаба и разобщена. А вот Украина в их планах не должна существовать.