Российские поселенцы в Украине: решать проблему следует начинать уже сейчас

Статья писательницы Елены Степовой "Как изменения в ОРДЛО раздражают самих местных жителей" задает вопрос незаконного замещения населения на оккупированных Российской Федерацией украинских территориях

К чему в итоге способно привести подобное ввезенное население, наглядно показали этнические украинские территории в Курской области, которые Россия присвоила себе 100 лет назад. Через столетие там оставалось немного украинского. Советская империя, а затем и путинская империя сделали все для того, чтобы ассимилировать украинцев.

Запомнилось, что в одном телесюжете из Курщины фигурировал мужчина с фамилией Горбачев. Русифицированный украинец Горбач, спустя многие десятилетия ставший россиянином Горбачевым, с фамилией тождественной фамилии бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева.

Елена Степова пишет: " Если в ОРДЛО будет стоять 5 человек, 3 из них будут приезжими россиянами. Для россиян, особенно семейных, особенно из российского замкадья, ОРДЛО рай на земле: дешево, тепло, много овощей и фруктов. Ну, и жилье бесплатно и работа на хорошей и работа с хорошей. в коммунальную или сферу управления берут исключительно россиян, местным места не имеет. дома, дома, недвижимость, которую "республика" определила, как "бесхозное" имущество, бесплатно раздают россиянам, приехавшим в ОРДЛО работать или воевать ".

Закономерно стоит вопрос, что делать с такими незаконными поселенцами, которых путинская Россия массово завозила на территорию оккупированных областей Украины после их деоккупации? Ведь Москва целенаправленно и методично продолжает незаконно заселять украинский Крым и оккупированные территории южной и восточной части Украины выходцами из депрессивных регионов Российской Федерации.

Поэтому уже сейчас необходимо подумать над тем, что делать с этим приблудным российским населением в Украине, поверив кремлевской пропаганде о "новых землях", переехав на территорию другой страны, считая, что прибыло туда на законных основаниях.

Очевидно, что после деоккупации наших территорий это будет ужасным и неприятным сюрпризом для россиян, которых Путин использует в качестве колонизаторов, а те решили, что переехали в Украину навсегда. Всем им придется уехать обратно в Россию, оставшись без жилья и денег.

На примере Крыма мы можем увидеть, что более умные и более информированные среди пришельцев уже сейчас пытаются продать свое жилье и покинуть оккупированный Крымский полуостров. Однако это понимают далеко не все, путинскому режиму удается обмануть новых поселенцев, соблазнив их разнообразными льготами и гораздо более высокими зарплатами для вновь прибывших в Мариуполе, Мелитополе, Бердянске, Геническом, Скадовске, Олешках, Каховке, Новой Каховке, Голой Пристани и других городах.

Очевидно, что после освобождения оккупированных украинских земель поселенцы не смогут здесь оставаться надолго. Большинство из них убегут вместе с отступающей российской армией. Однако найдутся и такие, кто будет апеллировать к правам человека, международному праву и тому, что ехать им теперь некуда, поскольку никакого жилья у них в России нет.

Таких новоприбывших обнаружить в освобожденных украинских областях будет нетрудно, однако после того, как будут подготовлены документы на выселение современных колонизаторов, и этот процесс запустится, нужно выработать процедуру их возвращения обратно в Российскую Федерацию.

Можно не сомневаться, что Москва будет объяснять, что это ее исконные территории, которыми она владела 1000 лет, поэтому она имеет право на них. Что украинцы сами появились на своих территориях, неизвестно откуда, и что это они там зайди, а не россияне, которые просто хотели возродить "историческую справедливость". Но у них с этим ничего не получится.

Этих российских приблуд почему-то ничуть не беспокоило, что в Мариуполе Путин начал строить дома на костях невинно убитых граждан Украины. Они, подталкиваясь своей жадностью и недальновидностью, сознательно решили пожить в зоне боевых действий, совсем не думая, что это дешевое жилье, в итоге, вылезет для них боком.

Российский диктатор самовольно наделил себя правом напасть на Украину, уничтожать украинские города, а затем построив несколько домов, заявлять, что все это его. И пока Путин и его преступный режим не полностью уничтожены, ни одно государство в Европе не застраховано от российского экспансионного терроризма.

Интересно, как московские заброды вообще могут проживать рядом с украинскими соседями, которые ненавидят их за убийство и похищение их детей? И как они передвигаются по русским минным полям, сделавшим эти оккупированные пространства непригодными для проживания в течение длительного времени.

Все эти приблуды в перспективе станут беженцами в России, и после поражения Российской Федерации будут очень сожалеть о том, что, поверив путинской пропаганде, сделали "прекрасные инвестиции" в зоне военных действий. Какой нужно обладать менталитетом, чтобы поверить Путину, что их незаконные домовладения "застрахованы" его пустыми обещаниями.

Россияне – самый жестокий и бессмысленный народ в мире. Любой нормальный человек в наши дни не переедет в город, где было так много ужасающих смертей. Неужели они надеются, что украинцы когда-нибудь позволят им надолго обосноваться в Мариуполе, Мелитополе или где-нибудь еще?

Кремль, напавший на Украину под прикрытием якобы "освобождения русскоязычных", в итоге "освободил" их от всего того, что им принадлежало. Россияне получили Мариуполь, а мариупольцы получили Сибирь. Все это можно квалифицировать как агрессивную колонизацию и средство для оправдания будущих вторжений якобы для защиты этнических россиян, проживающих в Украине.

Неинформированность, жадность, невежество – какой бы ни была основная мотивация этих современных переселенцев, в то время как их соотечественники пришли разрушать и убивать, они прибыли для того, чтобы взять не свое. Не понимая, какую цену им придется заплатить за это. Как российские граждане могут искать жилье на территории, по праву принадлежащей другой суверенной стране?

Нынешняя путинская Россия повторяет опыт своих предшественников, который они и раньше столетия применяли против Украины. Уничтожить население путём депортации, голода или просто массовых убийств. Тогда заселяйте эти земли как можно большим количеством этнических россиян, сообщая всему миру, что русские здесь всегда были коренным населением.

Необходимо уже сейчас определить юридический статус того российского населения, которое добровольно выполняло функцию оккупации этих земель, после того, как Украина вернет их под свой контроль. Они также захватчики, как и члены террористических военных формирований врага, поскольку также незаконно находились на украинской территории.

Таким образом, по украинским законам расселение российских граждан на территории юга Украины, Донбасса и Крыма квалифицируется как незаконное проникновение на территорию Украины. Что зафиксировано в статье 331 "Незаконное пересечение государственной границы" Уголовного процессуального кодекса Украины, где четко указано: "Пересечение государственной границы Украины любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины, но без соответствующих документов или разрешения - наказывается штрафом до пятидесяти месяцев налог ограничением свободы сроком до трех лет".

Поэтому завезенные в Донбасс, юг Украины и Крым граждане России либо должны добровольно покинуть украинскую территорию, либо нести уголовную ответственность в соответствии со статьей 331.

Квалифицированные и опытные украинские юристы-международники, с помощью юристов из стран-союзников Украины, должны уже сейчас определиться с тем, как с правовой точки зрения решать вопросы нелегитимного пребывания российских переселенцев на украинской территории. И то, каким образом организовать возвращение в Российскую Федерацию незаконно поселенных на юге Украины, Донбассе и в Крыму российских граждан.

На первом этапе подготовки к решению Украиной проблемы российских переселенцев необходимо создать международную комиссию по вопросу незаконного поселения Россией на оккупированных территориях Украины российских граждан. В нее могли бы входить юристы не только из Украины, но и Соединенных Штатов, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и представители ряда других стран, поддерживающих независимость и суверенитет Украинского государства.

А пока эта Комиссия приступит к работе, целесообразно было бы уже сейчас, от имени государства Украина, подать иск в Международный суд в Гааге из-за незаконного пребывания и поселения граждан Российской Федерации на территориях Украины. В нем четко обозначить требование – вернуть всех поселенцев обратно в Россию.

Для Украины сейчас очень важно вынести вопросы российских поселенцев на международный уровень, поскольку оккупация Юга Украины, Крыма и Донбасса Россией давно вышла за рамки сугубо украинской проблемы.

Ведь противоправное вытеснение коренного украинского населения и изменение этнического состава на незаконно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины – не что иное, как геноцид украинского народа. И об этом нужно говорить во весь голос со всех международных трибун.