Российская экономика должна лечь на стол мирных переговоров как козырная карта Украины

Виталий Шапран

Российские власти прилагают немало усилий, чтобы формально не замечать уже существующие процессы в собственной экономике. Статистическая ложь, украшенная официальными речами диктатора, имеет двойную цель – поддержать настроения в российском обществе и сделать вид, что российская экономика не может быть объектом переговоров с Украиной, Европой и США.

Между тем кризисные явления все труднее скрывать за забором официальной статистики. Я уже не говорю о специфическом влиянии военной экономики России на экономику гражданского сектора, потребление и государственные финансы.

1. Если 10% ВВП России ежегодно просто сжигается в пламени войны без пользы для своих экономических агентов, а лидер рассказывает о росте на ВВП аж на 1%, и это с извращенными показателями инфляции, то это должно настораживать бизнес и население России, а также привлекать внимание их врагов.

2. Если властная экономическая вертикаль 4 года поет 2 песни: "санкции только делают нас сильнее" и "все по плану", а по факту уже второй год подряд поднимает налоги, а затем ограничивает соцсети и даже Telegram, чтобы люди не могли обмениваться фото платежей за услуги ЖКХ и ценников в магазинах.

3. Если власть "экономит на войне", но дефицит бюджета России пересматривается 3-4 раза и в итоге становится в 5 раз выше плана, и все равно РФ 50% доходов тратит на войну и оккупацию части соседней страны, то даже местным элитам там в России становится понятным, что Россия не влечет.

Мог бы перечислять дальше, но вывод будет один: российская экономика под управлением путинских чиновников не тянет эту войну. Думаю, что об этом уже давно знают в США и точно поняли в Европе. Заявления канцлера Германии Мерца на Мюнхенской конференции о завершении войны путиным после исчерпания ресурсов указывают на один из вероятных сценариев завершения войны.

Впрочем, я не верю, что россияне настолько глупы, что допустят истощение в ноль своего экономического потенциала. Основная проблема в том, что сейчас возникла ситуация, в которой путин чувствует себя хозяином переговоров. Мировые лидеры построили переговорный трек из России таким образом, что у Путина есть впечатление, что только он определяет время, когда он завершит войну.

Такая ситуация приводит к тому, что он может находиться на краю экономической пропасти и продолжать лить кровь в Украине, надеясь, что сможет выйти из войны за минуту до экономического коллапса России.

Думаю, если (А) перестать уговаривать диктатора завершить войну и установить ему четкий дедлайн, после которого переговоров не будет, а будут ракеты и дроны с дальностью 5000 км, (В) начать на переговорах "продавать" путинцам их экономику, то ситуация очень быстро изменится.

В реализации описанного сценария есть 2 проблемы:

(1) США и Европа должны быть едины на мирных переговорах, чего сейчас не наблюдается. Основной причиной этого, по моему мнению, торговые противоречия между США и ЕС, которые за последние месяцы только обострились.

(2) Переговорщики должны сами поверить и осознать, что экономика России (несмотря на нейтральную макростатистику) уже находится в пике экономического кризиса, который достаточно опасен для целостности России.

Если пункт 1 с течением времени уйдет в небытие, торговые отношения между США и ЕС не могут быть вечно ледяными. Так вот из 2 действительно проблемы.

Я каждый день на себе чувствую, что путинская система пропаганды "забила баки" даже нашим гражданам, страдающим от обстрелов и ненавидящим РФ. Юристы, инженеры, журналисты даже иногда военные в ответ на негативную информацию по экономике России начинают со "знанием" дела рассказывать "РФ удалось перевести экономику на военные рельсы", "что снова Россия разваливается? Уже 4 года не как не развалится", "снимите розовые очки, рф сама не развалится" и еще многое другое слышу от людей, имеющих право на собственное мнение, но не имеющих опыта глубокой экономической экспертизы.

Единственное с чем я согласен – экономика России и ее финансовая система сама собой не развалятся. Украина прошла трудный и кровавый путь прежде чем загнать РФ в тупик экономический угол. И экономический кризис в России – это в определенной степени достижение Украины. Но сами мы вряд ли умножим агрессора на ноль.

Консолидация усилий партнеров: США (санкции и торговое давление), Европа (Санкции) и Украина (Силовые удары вглубь России) в декабре 2025 – январе 2026 дали просто феноменальные результаты, которые уже отразились в российской (даже лживой) статистике за январь. Способность Украины и партнеров продолжать состояние экономического кризиса в России более чем на 3-6 месяцев будут решать условия будущего мира.

По моим наблюдениям в 2022-2024 годах Россия приходила в себя от новых санкций Запада и Японии за 1-3 месяца, и дальше продолжала свое черное дело. В 2025 году вместе с появлением силовых вариантов ситуация изменилась. Удары по НПЗ, серийное задержание "российских" танкеров, торговое давление со стороны США на Индию и даже кое-где на Европу переломило ситуацию, но проблемы все еще есть. Какие? Они не являются темой этого сообщения, но приведу только один пример. 10 февраля у российского подсанкционного банка ВТБ случайно нашелся еще один акционер с пакетом акций немногим более 5%. Банк причастен к финансированию производства шахедов и давно под санкциями, поэтому и его акционер (физическое лицо гражданин России) должен попасть под санкции Украины и стран G-7. Попытайтесь провести эксперимент и измерить время, когда этот человек попадет в санкционные списки. Она должна попасть уже в санкционные списки сегодня, но думаю это будет нескоро. Таких примеров сотни. Так что системе санкционного давления в плане и оперативности и качества и администрирования есть куда расти. Поэтому чтобы положительные прогнозы относительно развала России сбывались нужно более быстро совершенствоваться и блокировать каждый шаг врага, пока мы имеем лишь частичный успех в этом направлении.

Источник:facebook.com

