Революции будут трендом 2026 года и десятилетия

Трамп операцией с арестом Мадуро запустил транзит власти в Венесуэле и стал как бы акушером революции в ней, начавшейся синхронно с революцией в Украине осенью 2013 г. Украинцам восприятие революции как праздника сразу испортили московиты военной интервенцией. У венесуэльцев всё тоже было очень сложно, но Трамп подарили им это ощущение праздника. В Перу, Испании, Италии и других странах, где много эмигрантов из Венесуэлы, это видно на улицах.

Венесуэльцы за рубежом, около 20% её граждан, празднуют арест диктатора. Чависты, опасаясь, что празднование выдачи ими Мадуро в США начнётся и в Венесуэле, прогнали по улицам столицы 3 января колоны своих "титушек" на мотоциклах. Но чависты не могут долго заставлять венесуэльце сдерживать радость. Мадуро нет – это факт, который нельзя скрыть.

Мадуро выдали спецназу США сами чависты. Операция "Ночная кувалда" прошла почти без крови. Охрана сопротивления толком не оказала. Осады дворца не было. В столице лишь отключали свет, "положили" слегка Интернет и было около семи взрывов. Семь взрывов в стране, которая на треть больше Украины, это с точки зрения украинца, почти ни о чём. Тем более, что их целью было подавить радары ПВО, чтобы вертолёт с Мадуро не сбили сами чависты.

В Венесуэле при содействии США начался транзит власти, главой которой объявлена вице-президент Делси Родригес и Трамп заявил на пресс-конференции, что готов вести с ней переговоры. Жену Мадуро выдали вместе с ним, поскольку в "социалистической" Никарагуа жена диктатор Даниэля Ортеги имеет официальный титул соправительницы. Ортега не смог обзавестись таким количеством двойников как у "путина", которых, как шутит Си Цзиньпин, может хватить на 150 лет. Поэтому чависты выдали и жену Мадуро, чтобы транзит власти не отклонился от намеченного курса.

Выдали, когда Мадуро за несколько часов до начала "Ночной кувалды" заявил, что хочет личных переговоров с Трампом о наркотиках, нефти и прочем. Такие переговоры могли привести к иному сценарию транзита, что не устраивало какую-то часть чавистов и они просили США начать операцию. Вышло очень интересно: вечером в пятницу Мадуро заявляет о своей готовности к почётной капитуляции и хочет оговорить её условия, именно этого от него два месяца добивался Трамп. Но ночью гремят взрывы и утром мир узнаёт – Мадуро арестован и его везут в США, где у него точно будет возможность поговорить с Трампом.

Вывод – надо вовремя соглашаться, когда Трамп сказал тебе, что ты диктатор и пора тебе валить. Чависты и кубинцы теперь для приличия возмущаются, что они не при чём. Трамп говорит, кубинцы "колонизировали" Венесуэлу, и теперь она избавится от засилья их. Это может быть как скрытой формой благодарности за содействие, так и отражением разногласий чавистов с кубинцами. Скоро это станет понятно. Но уже очевидно, транзит власти в Венесуэле запущен по полной.

Трамп изящным движением спецназа США избавил венесуэльцев от необходимости строить баррикады и штурмовать дворец жулика Мадуро, отказавшегося в 2024 г. признать поражение на выборах. Революция к этому моменту шла зигзагами более 11 лет и после очередного решения Мадуро и чавистов не уходить, казалось, что Венесуэла обречена ещё на долгие годы тьмы. Политологи тогда стали рассуждать об устойчивости авторитарных режимов и бесперспективности революций в современном мире. Трамп и его спецназ эту теорему опровергли.

Трамп дарит венесуэльцам новый шанс сменить власть посредством бюллетеней, а не винтовок. Вероятность его реализации очень высокая и не только потому, что чависты за 26 лет бессменного нахождения у власти достали большинство венесуэльцев. Есть два фактора, благоприятные этому.

Первый – ситуативный. Конституционный суд, следуя инструкциям, выдал 3 января бумагу, что виц-президент Делси Родригес будет исполнять обязанности президента 90 дней. Этот срок можно продлить ещё на 90 дней, но не больше. Так что, через 90 или 180 дней должны пройти президентские выборы. Чависты – национал-социалисты, пусть и разгильдяи, а не нордического типа, но конституция у них не на пуазе. Можно переписать конституцию, но не в условиях, когда действует второй фактор и у берегов стоит флот США.

Второй фактор – ситуация с нефтедобычей и вывозом нефти. Чависты довели добычу нефти до уровня нерентабельности. Трамп предложил им сделку – новое оборудование за счёт США и инвестиции в его установку. Поэтому на пресс-конференции он и говорил, что нефть в Венесуэле может потечь рекой и обещал сделать её такой же великой страной, как и США. Но требует гарантий, если США вложатся, то потом не явится какой-то новый Уго Чавес и всё это не отберёт, назвав красиво "социалистической национализацией". Поэтому Трамп и говорит, что чависты при Уго украли деньги у северных американцев, и требует гарантий, что впредь такое не повторится. Если не согласны, то таскайте нефть из скважин вёдрами на верёвках.

Какая-то часть верхушки чавистов приняла эти условия Трампа, поэтому и выдала ему быстренько Мадуро, когда заподозрила, что другая группировка хочет ещё поторговаться. Единственной гарантий, что условия сделки будут выполняться – это приход в парламент и правительство демократов и их лидера Марии Карины Мачадо, загнанных чавистами в подполье. Де-факто Трамп сговорился с условными и не условными либералами среди чавистов в пользу демократов, чем придал новое дыхание и надежду революции. Себя тоже не обидел.

Так что, через 90 или 180 дней президентские выборы в Венесуэле состоятся и не исключено, что вместе с парламентскими. Если не состоятся, то и сделки не будет, и флот США останется перехватывать танкера. Нарисованные на них за ночь флаги РФ уже не будут помехой, как прошлый раз, когда за сутки до "Ночи кувалды" решили не осложнять ситуацию из-за такой мелочи как миллион бочек нефти. Есть и план "Б" на случай, если чависты станут тянуть с выборами. Общий контур его возник ещё в 2024 г. при Байдене, и в 2025 г. его отшлифовали. Но как сказал Трамп на брифинге, он надеется, что до этого не дойдёт.

Разумеется, транзит власти – это ещё не сама революция, и чависты в политической жизни Венесуэлы и в её парламенте останутся и после выборов. Но Трамп уже запускает глобальный революционный процесс и не только в Венесуэле, Иране или Аргентине, но и в других странах. Начинающийся 2026 год и всё десятилетие ещё назовут эпохой новых революций.

Кстати, заявки на революции, транзиты власти и подобное, в том числе от иностранцев, в Белом доме принимают по адресу.