Путин победит не столько Украину, сколько мировой порядок после Второй мировой

Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты и Российская Федерация обсуждают вопросы подписания так называемого пакета Дмитриева, то есть экономического соглашения на целых 12 триллионов долларов, которое будет включать амбициозные проекты экономического сотрудничества между двумя странами.

Но, по словам Зеленского, это соглашение также будет предусматривать вопросы, касающиеся завершения российско-украинской войны, то есть суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зеленский говорит о том, что Украина никогда не согласится с подходом, который связывает экономическое соглашение между Соединенными Штатами и Российской Федерацией с вопросами суверенитета самой Украины.

Но если задуматься, в этом сообщении украинского президента нет большой сенсации.

Ведь сам тот факт, что на переговорном треке с Российской Федерацией появились Стив Витхов и Джаред Кушнер, которые всегда ставили финансовые интересы Соединенных Штатов и свои собственные выше вопросов морали и международного права в политике.

Удивляться такому повороту событий не стоит.

Как не стоит и забывать, что Путин именно для того и назначил Кирилла Дмитриева своим специальным представителем по связям с другими странами, чтобы Дмитриев обсуждал с Витхофом и Кушнером именно экономические аспекты ситуации, а вовсе не вопросы, связанные с большой политикой.

Ну и, конечно, в такой ситуации все те экономические прожекты, которые Путин предлагает Трампу, могут только усиливать желание американского президента завершить российско-украинскую войну как можно быстрее, чтобы найти возможность договоренностей по экономическим вопросам.

И мне кажется, что в этом аспекте не должно удивлять и то, что Соединенные Штаты пытаются найти решение вопроса российско-украинской войны уже в следующие месяцы.

Зеленский подтвердил эту информацию, появившуюся в информационных агентствах, и подчеркнул, что она может быть связана с довыборами в Соединенных Штатах.

Но, мне кажется, речь идет не столько о заинтересованности Трампа в том, чтобы сосредоточиться на довыборах, которые могут завершиться разгромом Республиканской партии в Конгрессе Соединенных Штатов, сколько желанием получить быстрый результат и зафиксировать те экономические договоренности, которые могут обсуждаться отдельно российской и американской стороной.

Также важен тот факт, что Соединенные Штаты не видят европейцев в роли тех участников событий, которые будут гарантировать украинскую безопасность и будут мониторить сам вопрос прекращения огня, если вообще сторонам удастся договориться по этому прекращению.

Украинский президент говорит именно о Соединенных Штатах, Украине и России как сторонах такого мониторинга.

И здесь выходит, что с одной стороны Дональд Трамп все время говорит о том, что вопрос завершения российско-украинской войны – это вопрос Европы и что европейцы должны позаботиться о своей безопасности.

А когда речь идет о практических аспектах такой безопасности, конечно же, у президента Соединенных Штатов не находится места для европейцев ни за переговорным столом, ни когда речь будет идти о прекращении огня между Россией и Украиной.

И с этой точки зрения мы тоже должны понять, что все эти апелляции в европейские страны относительно их участия в вопросе завершения российско-украинской войны интересны американскому президенту только тогда, когда нужно переложить на них ответственность за отсутствие каких-либо реальных договоренностей с Путиным.

Более того, обвинить в том, что именно европейская позиция мешает трамповским миротворческим усилиям, потому что не дает возможности договориться с Путиным так, как этого желал бы американский президент.

Ну и мы должны понять еще одну вещь.

Как только Путин видит, что его предложения подпитывают жадность представителей ближайшего окружения Трампа, а может, и самого американского президента, он начинает выдвигать новые достаточно серьезные условия, которые с точки зрения российского президента должны окончательно похоронить международное право и усилить его позиции в диалоге с Соединенными Штатами.

Да, можно понять, что вновь возник вопрос признания Соединенными Штатами российского статуса Крыма.

Напомню, что эта идея присутствует в диалоге между Путиным и Трампом практически с первых дней после возвращения американского президента в Овальный кабинет.

И можно четко сказать, что если Трамп согласится с этой идеей Путина и Соединенные Штаты официально признают, что оккупированный и аннексированный Россией Крым является субъектом Российской Федерации, это и будут похороны международного права, осуществленные уже совместными усилиями президента Соединенных Штатов и президента Российской Федерации.

Будет очевидно, что Соединенные Штаты согласны с идеей, согласно которой изменение границ в Европе может осуществляться силой, а затем признаваться странами цивилизованного мира как норма.

Но Путин видит, что когда речь идет о каких-то мифических 12 триллионов долларов, можно себе представить, что Дмитриев может и увеличить цену таких договоренностей.

Американский президент теряет заинтересованность в международном праве и вообще в авторитете и престиже Соединенных Штатов в пользу сомнительных политических сделок.

Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина никогда не признает такой подход.

Но, по-моему, Россия и не будет требовать на первом этапе от Украины согласиться на признание российского статуса Крыма, а будет педалировать признание этого статуса именно Соединенными Штатами, надеясь, что впоследствии Вашингтон заставит к аналогичным шагам хотя бы часть своих союзников, а государства так называемого глобального Юга после решения Дональда Крыма, потому что сочтут, что это будет улучшать их отношения не только с Путиным, но и с самим Трампом.

И так можно будет сказать, что Путин победит не столько Украину, сколько мировой порядок, который сложился после Второй мировой войны.

Ну, а это будет означать, что дверь до третьей мировой войны будет распахнута совместными усилиями и американского, и российского президентов.

Вот что означает это соглашение о мифических 12 триллионов долларов между Россией и Соединенными Штатами, если оно будет сопровождаться такого типа уступками со стороны Вашингтона.