Протесты в Иране: о чем следует не забывать Украину

Протесты в Иране могут зажигаться или утихать, но возвращения назад не будет.

Во-первых, Иран слабее внутренне и внешне. Иранцы не имеют смысла будущего, не знают, кто придет на замену Аятоле Хомейни, которому 86 лет, и частично потеряли своих "союзников" – таких как Хезболла или хуситы в Йемене. Китай и РФ будут помогать, но могут ли спасти от Трампа?

Во-вторых, санкций будет еще больше – от США и ЕС. Трамп схватил кураж и будет усложнять торговлю Ирана и не только путем дополнительных пошлин на торговых партнеров Ирана, а в том числе из-за блокады.

И в-третьих, у руководства Ирана нет друзей – есть партнеры. Они нуждаются в Иране, но могут жить и с другим руководством, которое может быть не лучше, но опять-таки другим. Венесуэла, Иран, Арктика...

Нам критично не потеряться в этом списке приоритетов США и уже не только США. И не забывать, что весь мир из Вашингтона виден через призму Китая.