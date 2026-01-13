Протести в Ірані: про що слідує не забувати Україні

Протести в Ірані можуть запалюватися чи вщухати, але повернення назад вже не буде.

По-перше, Іран слабкіший внутрішньо та зовнішньо. Іранці не мають сенсу майбутнього, не знають, хто прийде на заміну Аятолі Хомейні, якому 86 років, і частково втратили своїх "союзників" - таких як Хезболла або хусіти в Йемені. Китай та РФ будуть допомагати, але чи можуть врятувати від Трампа?

По-друге, санкцій буде ще більше - від США та ЄС. Трамп схопив кураж і буде ускладнювати торгівлю Ірану і не тільки шляхом додаткових мит на торгових партнерів Ірану, а в тому числі через блокаду.

І по-третє, в керівництва Ірану немає друзів - є партнери. Вони потребують Ірану, але можуть жити і з іншим керівництвом, яке може бути не кращим, але знову таки іншим. Венесуела, Іран, Арктика ...

Нам критично не втратитися в цьому списку пріоритетів США і вже не тільки США. І не забувати, що весь світ з Вашингтону видно через призму Китаю.