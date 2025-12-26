Призрак Будапешта, или Почему надо быть осторожным в определениях

Сегодня на эфире мне предложили поговорить о плане "долгосрочного мира". Но в формате "завершения войны". Канал называть не буду - это уже устоявшееся определение. Автор которого (завершение войны) - Трамп. В его понимании, возможно, определение правильное и частично оно заложено даже в "20 пунктов". Но об этом позже.

С нашей точки зрения вопрос упирается в очень простой тезис - пока есть оккупированные территории, пока в документах идёт речь о "линии столкновения", а не государственной границе, можно говорить о "перемирии", "приостановке боевых действий", "завершении горячей фазы войны". Но война завершается мирным договором с подтверждением новых или старых границ. Поэтому в нашем случае речь идёт о "заморозке", в лучшем случае "завершении горячей фазы". И подобный режим может продолжаться достаточно долго. Но это, ещё раз, не "завершение войны". Типичный пример - война СССР против Японии. Мирного договора до сих пор нет. Потому что есть проблема Курильских островов и границы. СССР, а сегодня РФ с одной стороны и Япония с другой формально находятся в режиме "выхода из состояния войны". Московская декларация зафиксировала выход из данного состояния сторон, и намерение провести переговоры о мирном договоре в будущем. Мирного договора так и нет. Кстати, у нас формально так и нет официального "состояния войны" с Россией - война не объявлена ни одной из сторон. Поэтому формально в нашем случае речь идёт о "завершении боевых действий".

Но как же завершение войны или долгосрочный мир? Вот тут вновь стоит обратиться к логике Трампа. Да, его предложения "отдать территории" в чистом виде пе прошли. Идея РФ признать оккупированную часть Украины или, хотя бы Крым частью России "де юре" вроде тоже явно не проходят. Тем более, что сейчас уже обсуждаются не начальные "28 пунктов" соглашения, а "20", содержание которых озвучено президентом Зеленским.

Вот по одному из этих пунктов я хотел бы порассуждать. Первый, на который обратили меньше всего внимания - "подтверждение суверенитета Украины". Прочитал его и стало не по себе - сразу вспомнил Будапештский меморандум с различным толкованием всего лишь одного словосочетания "reaffirm their commitment", которое перевели как "подтверждают свои обязательства". И далее, расширити понимание слова "обязательства до "гарантии". В реальности словосочетание имеет и другой перевод "подтверждают приверженность". Согласитесь, разница есть.

К чему такое долгое "лирическое отступление"? К определению суверенитета и п.1 из "20 пунктов на переговоры" - подтверждение суверенитета. Приведу выдержку и фактически определение из декларации о государственном суверенитете Украины "державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах."

И вот тут имеем ловушку. В российских определениях, да и части украинских говорится про полноту власти, самостоятельность государства, но не делается акцент на "территории".

В англоязычных источниках наоборот Государственный суверенитет - упомянутое право принимать самостоятельные решения и... КОНТРОЛЬ государственной власти на определённых территориях.

Уже поняли, где ловушка и почему надо "подтверждать суверенитет"? Именно - вопрос в том на какие территории он распространяется. То есть план предлагает ключевым государствами-участниками процесса (в том числе РФ, США да и самой Украине) "переподтвердить" суверенитет. Но над какой территорией?

И если есть такой пункт и он проходит как "малозначительный" (хотя для РФ и США он крайне важен) то последующие формулировки, где упоминаются территории, становятся ключевыми.

Проще говоря, РФ тогда не получает признания оккупированных территорий российскими. Но получает признание и признаёт суверенитет Украины над неоккупированными территориями. И потерю такового (отказ в договоре) над тем, что считает своим.

Дальше дело техники - подождать 4-5 лет и уже, вооружившись п.1 из возможно подписанного соглашения вновь поднимать вопрос о границах и "большом мирном договоре".

Можно ли избежать такой западни? Естественно, крайне внимательно вчитываясь в каждую букву, каждую запятую. И избегать моментов, которые могут быть трактованы двояко. Если этого не сделать - получаем тот же Будапештский меморандум, только "вид сбоку."

