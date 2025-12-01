Позитив...

Обрабатывая данные по потерям РОВ, пришел к очень интересному выводу.

В ноябре не будет количественных рекордов ни по одной из категорий потерь российских окупантов, но на себя обратил внимание показатель потерь личного состава.

За пока этот месяц РОВ не потеряли рекордного количества личного состава, а некий негативный среднестатистический количественный показатель, но если углубиться в цифры - рекорд таки был установлен.

В ноябре в РОВД более 20 тысяч это потери убитыми. Именно убитыми.

Примечательно, что аналогичный показатель был зафиксирован в октябре, правда, несколько ниже. То есть можно говорить о том, что в ноябре будет установлен абсолютный рекорд РОВ по 200-м.

С учетом того, что такие цифры фиксируются второй месяц подряд, можно констатировать крайне аномальный дисбаланс потерь убитыми в 65% от общего количества потерь РОВ, практически для всех войн и конфликтов ХХ века и даже для ХХ века.

Конечно, количественные показатели меньше 2024 года, и хотелось бы снова видеть потери РОВ в месяц по 40-45 и даже 48 тысяч тел, но здесь вопрос не в количестве, а, так сказать, в качестве.

Хоть какой-то позитив.