Обожаю следить за простым народом, который сейчас получает кэшбеки за свои мечты "обратно в ссср".

Современные "товарищи" снова привели народ не на Майами и в Швейцарию, а в болота. Народ теперь бегает, суетится и закатывая глаза спрашивает – "как же так, мы ведь не этого хотели".

Но, не стоит ждать прозрения, потому что в ОРДЛО еще много тех, кто живет мыслью "москва не сразу строилась" и еще ждет "русский авось". Поэтому предлагаю новости из ОРДЛО читать, как дайджест психологических новостей без эффекта эмпатичности и надежд на "может прозреть". Горбатого, как говорится, могила не исправит, но этот горький опыт важно показывать тем, кто в Украине все еще млеет от "обратно в ссср", "вернут бы советские праздники", "всегда же праздновали".

Праздники, советские праздники в 2014-м стали оплотом пропаганды и рыдания женщин женщин моего возраста - ой, я возраста не сторонлюсь, поэтому так, сравниваю со своими сверстниками, то есть 40-60 реками - по упущенным возможностям пустить женскую слезу под какой-то газированный. Вот кто мог бы подумать, что такое банальное, как дата в календаре названная праздником, станет фундаментом пропаганды. А вы говорите – зачем нам и декоммунизация.

А в СССР не просто так плодили эти красные даты в календаре, день простого сталевара, шахтера, дояра или международный день какого-то гендера, потому что это реально действенная пропаганда.

На день ВДВ, 23 февраля или день вывода советских войск из Афганистана никто же не задумывался над историко-политически-социальной плоскостью "праздника", просто пили, покупали мужчинам носки, трусы и одеколон "Саша", танцевали, бились, блюли в канаве на канаве на канаве на канаве.

Потребность населения в выходном, ниц не делать, получить законное право напиться – вот все отношение советского человека к праздникам. Это генетично внесено в код советского человека.

Вот в 2014-м люди устраивали проверки вопросом "чей Крым", так я вам скажу так себе проверка. Спросите у человека, что для него "майские шашлычки", и он вам с трепетом души расскажет, как ехали на майские праздники на природу, жарили шашлычки, сажали картошку, как вся семья за столом…

Ни у одного советского человека май не ассоциировался с единением трудящихся, трудом, трудом, защитой прав трудящихся работников, а тем более с Днем памяти жертв Второй мировой. Ни в одной! Это маркер!

Потому что ни один советский человек никогда не воспринимал 1 и 9 мая, никак иное, чем повод пожрать, побухать, отдохнуть, ну и в небольших случаях – спокойно посадить огород, потому что советский человек даже отдохнуть должен был работать.

23 февраля никто не упоминал количество людей, которых убила советская армия дедовщиной, как никто не упоминал количество советских военных людей, которых убило государство СССР в Афгани, никто не упоминал количество преступлений, совершенных советским человеком в форме или – вот здесь удивлю – совершенных по отношению к советскому человеку в форме издевательства, унижения, убийства). Ибо на первом месте в советском человеке, что? Правильно – праздник! А на праздники зачем плохие мысли: пить, ржать, драться, блевать, насиловать… это ведь так весело!

В 2014 году российская пропаганда возбудилась "защитим наши советские праздники" от рук укро-фашистов. Ага, вот вы, конечно, придумали, у советского человека забрать день, когда он может бить на своей голове бутылки, топиться в фонтане или блевать в парке на памятник дедам, где там воевали. Конечно же, советский человек возбудился до уровня "не забудем не простым" и пошел в "народное почление" защищать советские праздники от посягательств "гей-европы" и "укро-хунты".

Господа, вы звери! А как же "рюмка водки на столе", пьяные женщины в разорванных колготках с замятыми тюльпанами? Это же святое! Оливье опять же. Сельдь под шубой. Советский человек так и не научился, что есть можно любое блюдо, если хочешь, а не ждать праздника. Дефицит питал и мечта, что можно себе что-нибудь такое деликатесное позволить, это в генах советского человека. Вот, я уже 10 лет в селе, и очень долго мои соседи удивлялись тому, что десерты, торт, пирожки, какие-то добродетели у нас на столе постоянно, а не на праздник. Ибо это для советского человека трудно воспринять, что можно, что есть что есть, что не надо откладывать, ждать, собирать те продукты, чтобы потом поесть блюдо.

У нас столько много от СССР, столько той боли, черноты, которые мы воспринимаем за нормы жизни. На самом деле это страшно. И эти нарративы, которые держат людей в мире грез по прошлому. И это ощущение табу, что-то есть, что-то разрешить. Это же на самом деле, не смешно, а больно, потому что это уничтоженное страхом и голодом поколение, которое считает праздником день, когда весь мир содрогается, считая жертв.

Гендер… ох, эти мечты женщины о дне, когда ей – внимание – разрешено быть красивой, нежной, слабой. Я сколько раз спрашивала у защитниц 8 марта, что вот что именно не дает им чувствовать себя красивой, нежной, равноправной, слабой каждый день, почему для этого нужно особое напоминание в календаре? Ноль понимания. Потому что каждый день, она унижена, истощена, в режиме работа-дом, а это тоже работа - дети, а это тоже работа, огород, а это тоже работа, отдых на праздники, а это тоже работа, потому что она готовит, убирает, чтобы семья насладилась шашлычками ... а тут ей из календарика - то ты же слаба, да ты же слаба, да ты утопят, цветы подарят и одеколон "Наташа".

Советские праздники, это о том, что мы не умеем быть счастливы и свободны. Вот и все. Это наш шрам, наш "колокольчик", включающий в нас инстинкт "шашлычки" – жрать, пить, серты – как у собаки Павлова.

Этим и пользовались пропагандисты, когда вопили-"укропы заберут у нас наши советские праздники". Да ешьте, чтобы не вылезло, вот ваши советские праздники. Но, однажды в ОРДЛО быстро наелись.

23 февраля в ОРДЛО люди боятся выходить на улицу. Каждая наливайка, кафе, ресторан, баня, сауна, подъезд – это вонь, рвота и стул. Города ОРДЛО, которые и так выглядят, как помойка, в праздник превращаются в помойку в цветах, которая немного пахнет одеколоном "Русский лес", потому что даже поддельные "французские духи" по-блату из "франции" все равно пахнут как "русский лес".

Теперь к этим праздникам добавились асвабадители, и местные явовальщики. Стрельбы, гранаты, изнасилования, потасовки, ДТП… это апогей апофеоза праздника.

Удивитесь, но самый высокий уровень изнасилований и убийств в ОРДЛО и на россии – 8 марта, 23 февраля и 9 мая. Я писала об этом.

Удивитесь, но 23 февраля в ОРДЛО теперь "это какой-то цирк". Вчерашние "герои" ополчения уже не "герои", потому что кто не умер – тот не герой, это закон для советского человека. От опочленцев и асвабадителей жители ОРДЛО ждут что-то такое киношное, чтобы герой в галстуке и костюме, выносил из пожара женщину на руках, а на улицах ОРДЛО почему-то обещанное, пьяное, наркоманенное, угрожающее бросить гранату, потому что "не уважают.

Вы думаете облик современных "асвабадителей" как-то отвергающих жителей ОРДЛО, то, нет. Они мечтают о том, что когда-то в советское время были "настоящие герои", а не то, что сейчас.

А скоро 8 марта, на улице ОРДЛО и россии выйдут "явовальщицы" в гимнастерках, погонах, "горцы", потому что гендер это святое, слабый пол будет пить, бить, блевать, как все "герои".

Зато защитили советские праздники, а то пришла бы "гей-Европа" и зла "укро-хуткая", и забрала бы рюмку водки из рук пьяной женщины, плачущей в автомате. Едва такая жизнь не просит… – молится на редактора и его терпение!

Тем, кому не нравится пьяные "асвабадители" на улицах ОРДЛО, рядовые тут же напоминают, что они до сих пор мечтают о "обратном в СССР" и намекают на возвращение сталина и НКВД.

"Сталина на вас нет" – все еще изобилует в соцсетях оккупированного Донбасса.

А на вас? - неожиданно отзываются соцсети оккупированного Донбасса и спрашивают - в какой именно период СССР люди хотели бы вернуться: 1930, 1933, 1937, 1942, 1945 и есть ли где-то кнопка "остановить жизнь в этом году, я сойду". А вот это уже дает надежду!