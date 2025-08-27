Польская ненависть к украинцам отправляет их по пути Орбана?

Поляки продолжают сходить с ума, усиливая на уровне власти антиукраинскую риторику. Вопрос только в том, что это не только неприятно для нас, но особенно для украинских беженцев в Польше, а супер отрицательно для самой Польши. Для ее экономики.

Шабаш популистов в Варшаве стал возможным благодаря польскому экономическому чуду. Какое действительно волшебство. И очень экономично. Польша, которая была бедной страной в 80-е, догнала по уровню ВВП на душу населения Японию. Если бы про такое кому-то рассказали бы в конце 80-х, то, наверное, человека отправили бы в психушку. Но сейчас это факт. И вот у этого польского экономического чуда есть три составляющих. Наверное, есть больше. Но в основе лежат именно три базовых веща.

Первое – это реформы Бальцеровича и Валенсы. То, что так и не смогли сделать в Украине, но сделали в Польше. За что сами поляки до сих пор ненавидят и Бальцеровича и его команду, а Валенсу не выбрали на выборах, потому что никому не нравится шоковая терапия. Нравятся результаты, да. Но врачей все равно не любят.

Второе – это вступление в ЕС и деньги ЕС. Это и открытые рынки и млрд дотаций.

И третье – это украинцы, которые отправлялись и отправляются в Польшу за лучшей жизнью.

Конечно, влияние этих трех компонентов разное. И украинцы повлияли гораздо меньше, чем деньги ЕС или действия Бальцеровича. Однако начиная с 2017 года, когда стартовал безвиз, польская экономика начала получать безумное конкурентное преимущество от украинских работников. Что произошло? Произошел безвоз. Который не только позволил украинцам летать на кофе в Вену, но и дал возможность легально в течение 90 дней работать в Польше. Как результат, на рынке Польши, сама значительно пострадавшей от оттока людей в 90-е, появилось значительное предложение рабочей силы. Что очень положительно повлияло на экономику.

Конечно, на этом месте должны появиться польские шовинисты и начать рассказывать о миграции и как это вредит. Но фишка в том, что миграция по абсолютно всем исследованиям экономистов является положительным фактором для экономики. Что сдерживает инфляцию И приводит к более стремительному росту ВВП. Более того, абсолютно не вредит местному населению, которое тоже выиграет. Даже самые бедные. И это не мысль. Это факт, подтвержденный исследованиями. Так же как исследования подтверждают, что, несмотря на страшные картинки, миграция даже не приводит к росту преступности. И это в том числе к вопросу многочисленных сообщений польских правил об украинцах, которые не то делают в Польше. Просто когда что-то не то делает поляк, то это не становится новостью. А когда украинец – об этом нужно громко кричать. И конечно, когда есть миллионы людей, часть из них оказывается не очень хорошей, кто-то попадает в беду, а кто-то совершает преступления. Но это вопрос фокуса. Исключительно.

Так вот, даже до полномасштабного вторжения украинские гастарбайтеры, которые 90 дней работали в Польше, а 90 дней потом лежали на диване дома, значительно помогали польской экономике. Что уж сказать о притоке людей после 2022 года. Которые приезжали. Устраивались на работу. Потребляли. Открывали бизнес. Очень активно открывали бизнес. Даже хрестоматийный пример украинцев на дорогих авто, из-за которых поляки вроде бы ненавидят всех украинцев (завидуют, что ли) – это пример людей, которые тратят сумасшедшие деньги в Польше. Что, конечно, очень полезно для экономики Польши.

Что будет, если украинским продолжат создавать плохие условия в Польше. Они просто поедут дальше. Может, кто-то вернется в Украину. Конечно. Но большинство уедет. Особенно та часть очень мобильных украинцев, работающих удаленно и осевших в Варшаве и других польских городах в начале полномасштабного вторжения. Они просто переедут.

Кто от этого пострадает? Самая Польша. Поскольку приток украинцев помогает польской экономике, то их отток будет губительным. А мигранты экономике нужны. Но приедут ли другие мигранты в польшу, учитывая большой уровень расизма и шовинизма в польском обществе? Вопрос риторический. Если вам не нравятся украинцы, которые с вами одной веры, одного цвета кожи и говорят почти на том же языке, то вряд ли вы способны переварить африканцев или азиатцев. А это значит, что ваша экономика задыхается. А это, в свою очередь, означает, что польское чудо перестанет удивлять.

Потому атакуя украинцев Польша атакует в первую очередь себя. Украинцы уедут, а проблемы останутся. И их станет больше. И поэтому, когда новый президент Польши так много внимания уделяет вопросу истории, ему лучше изучить самую новейшую историю и пример Орбана.

Почему путь Орбана? Потому что венгры были лидерами реформ в 90-е. И, конечно, самой богатой страной бывшего советского блока. Но затем к власти дорвался коррупционер и популист Орбан. И оно как-то всегда так складывается, что если ты популист, ты еще и коррупционер. Как сделано. И теперь Венгрия самая бедная страна ЕС. Похоже, что поляки могут повторить этот путь.

Кажется, когда Украина и Польша выбрали идеальный вариант. Мы прощаем и просим прощения. За все, что было в прошлом. А там было много всякого. Но почему-то поляки решили, что им это не подходит. Что ж, это выбор. Взрослые люди…

Выиграет ли от этого Украина? Сейчас только если часть украинцев вернется в Украину. Пока идет война – вряд ли мы можем рассчитывать на значительный возврат. После – возможно, часть и вернется. А долгосрочно мы обречены на борьбу с Польшей за трудовых мигрантов. И такая неадекватная Польша создает нам больше возможностей. Мы можем быть более привлекательной страной. Но тут уже вопрос, чтобы на арену не вышли наши доморощенные популисты. А это уже другой очень болезненный вопрос.