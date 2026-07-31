Покушение на командира ''Хартии'': Игорь Оболенский выжил благодаря ошибке российского агента

Российские спецслужбы покушались на жизнь командира 2-го корпуса НГУ "Хартия" полковника Игоря Оболенского.

Сегодня в центре Харькова 69-летний харьковчанин Геннадий Парфенюк пытался убить одного из высших командиров сил обороны Украины.

Парфенюк получил наводку от наблюдателя, который следил за Оболенским, и приехал на место, где должен был появиться комкор. Все время предатель был на связи по телефону и наушникам с организатором покушения.

Получив команду о выходе комкора на улицу, Парфенюк приблизился со спины к нему и его охраннику, навел пистолет на них и нажал на крючок. Но выстрела не произошло, поскольку... из-за волнения Парфенюк не послал патрон в патронник!

Парфенюк пытался зарядить оружие, но комкор услышал звук, развернулся и увидел, как на него смотрит ствол с расстояния в три метра, и быстро среагировал – вместе с охранником они задержали предателя. Наушники выпали из ушей свои человека и было слышно, как русский куратор кричит: "Стреляй по нему, работай!"

Нападение попало на многочисленные камеры наблюдения.

Паренюк – пенсионер, его известное в интернете последнее место работы – водитель одного из коммунальных предприятий Харьковского горсовета. Парфенюк озвучил свою легенду - якобы он получил команду от сотрудников СБУ напасть в центре Харькова на... российского агента, о котором раньше ничего не слышал и не знал. Получил от другого агента пистолет Макарова с одним магазином патронов, и задача – подойти вплотную и произвести несколько выстрелов по человеку, которого он не знает и которому на месте указать "кураторы". Вот так просто – незнакомые люди звонят по телефону, передают пистолет, идешь в центр и жмешь на крючок.

Парфенюк не проходил какой-либо спецподготовки к теракту, он служил в силовых структурах и владел оружием. Был завербован в начале июля.

Как известно, по этому делу сотрудники СБУ уже задержали несколько агентов из этой российской группы.

Сегодня у Игоря Оболенского, без преувеличения, еще один день рождения. Он выжил благодаря своей быстрой реакции и ошибке российского агента. Значит, еще многое предстоит сделать в жизни.

На данный момент Оболенский командует 2-м корпусом в составе 9 бригад НГУ и ВСУ, действующих в широкой полосе Харьковщины, на которой наступление российских войск в течение длительного времени полностью остановлено, и проводятся успешные контратаки. По всей видимости, враг планирует активные меры.

В этом году российские спецслужбы также планировали теракт против командира 3-го корпуса Андрея Билецкого, российского агента также удалось задержать.

Это еще одно подтверждение, что враг усиливает агентурную работу и пытается вести целенаправленную охоту на украинских командиров, поэтому меры безопасности должны быть усилены.