На самом деле все мы прекрасно понимаем, что имел в виду президент Польши Анджей Дуда, когда говорил о Ряшеве.

Это — тревожный сигнал. Еще несколько лет назад Анджей Дуда строил политическую карьеру в качестве главного защитника Украины в западном мире.

А теперь, в финальные недели своего президентства, раздумывая над возможной дальнейшей политической карьерой, Дуда начинает играть на струнах, которые так любят ультраправые во всем мире.

Однако ничего, кроме политической конъюнктуры, на самом деле не изменилось. Проблема не в том, что кто-то в Украине или на Западе "считает своим" Жешув.

Вся помощь, которая идет через Польшу, это щит, который сдерживает войну подальше от польских границ и не позволяет россиянам сосредоточиться на их главной цели – восстановлении империи и контроле над Центральной Европой.

Если эта помощь прекратится — в том числе из-за Ряшей — и Украина потерпит поражение, если российские войска войдут во Львов, то до бомбардировок польских аэропортов останутся считанные недели.

Президент США будет тем временем считать, не слишком ли дорого стоят батареи Patriot, которые придется срочно перебрасывать в Германию, и стоит ли рисковать ядерной войной из-за слишком непредсказуемой России и даже если он решится, война будет уже на польской земле.

Достаточно спекуляций на темах, очевидных каждому, кроме тех, кто смотрит на политику исключительно сквозь призму личного эго. Польская помощь Украине — это инвестиция в безопасность самой Польши.

Поляки – не тот народ, которому нужно объяснять, что такое Россия. Она не раз доказывала им свою суть – и еще не раз готова доказать, что это историческое счастье Польши – что между ней и Россией сегодня стоит – не будет и Польши.

Ведь простые люди первыми погибают в войнах, когда голосуют за тех, кто рассказывал им сказки. Нужно ли полякам убеждаться в этом на собственном опыте?