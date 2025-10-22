Почему пауза в обстрелах Киева быстро закончилась

Трамп на этот раз прям очень быстро понял, что Путин водит его за нос. Ай молодец. Учится на своих ошибках. Более того, он не захотел ехать в Будапешт прямо на романтическое свидание с Путиным, чтобы дослушать лекцию по истории. Растет человек.

Путин так же быстро понял, что Трамп понял. И потому пауза в обстрелах Киева и попытка выключить свет окончилась довольно быстро.

Как быстро испаряться иллюзии относительно быстрого завершения войны. Очень вредны иллюзии, в которых, кажется, живет украинский политикум от власти до оппозиции.

Нельзя ожидать скорого завершения войны.

Это просто вредно

Для обычных людей это может привести к разочарованию, что ведет к психологическим проблемам. Как в самом деле бывает с неоправданными ожиданиями.

И тем более это вредно для страны, когда в плену таких мыслей живут власть имущие. Ибо они принимают решение исходя из таких мыслей. И эти решения оказываются ошибочными. Как для них лично, так и для страны. Но главное, что для страны.

О чем идет речь? У нас идет война на истощение. Где, с одной стороны, украинский человеческий капитал, а с другой – российская экономика. И люди для Украины являются ключом к тому, чтобы в этой войне не проиграть. Потому что мы маневрируем на географии, обменивая квадратные метры территории на души тела россиян и миллиарды долларов из их запасов. А пути маневрирует, бросая мясо и готов обменивать своих рабов на украинцев даже по очень невыгодному курсу. Надеясь, что украинские солдаты закончатся раньше, чем его мясо и деньги. И эта стратегия Путина ясна. И ей нужно противодействовать. Надо принимать решения, усложняющие реализацию его планов.

Но часто принимаются прямо противоположные вещи.

И одно дело, когда принимающие решения люди думают, что война может идти годами. И исходят из этой логики. А другое – когда ждут скорого завершения. Если вы думаете, что выборы за три месяца вам важно, чтобы вас любили. А если вы думаете, что война может быть еще три года – для вас главное, чтобы страна выжила. И логика выживания часто вынуждает принимать непопулярные решения. Ибо альтернатива слишком неприятна. А логика выборов говорит о популярных решениях.

Логика выборов говорит, что после картонной площади нужно вернуть любовь молодежи. И тогда вдруг появляется решение о разрешении на выезд из страны тех, кому 18-22. В результате из страны уехало очень много молодых людей. Сколько – сказать сложно. Но речь точно идет о более чем 50 тысячах мужчин. Не говоря уж о том, что у каждого из них может быть девушка. Тогда просто нужно умножать первую цифру на два. Да, иногда девушки нет. Иногда девушка уже за границей. Иногда у парня есть парень, и они уже отражены в статистике польских пограничников. Но сути это не меняет. Украина сиюминутно потеряла более сотни тысяч молодых людей.

И так говорят, что это нужно было сделать, чтобы остановить вывоз родителями парней 17 лет. Которые массово поступали в университеты Европы. Ну, во-первых лучше, чтобы украинцев учились в европейских университетах, чем работали на европейских строительных площадках. А во вторых, более эффективно и рационально было бы распространить запрет на вывоз ребят с 14 лет. Ибо в 14 лет родители не готовы допустить, чтобы ребенок жил в другой стране сам. Да и до потенциальной мобилизации еще 9 лет, целая вечность. Поэтому вряд ли бы начали массово вывозить 13-летних. Да, это было бы не популярно. Но полезно для государства во время войны. При этом же принято популярное решение. И тысячи молодых людей уехали за границу.

И это случилось в тот момент, когда наибольшим вызовом, самой большой проблемой для украинского бизнеса является нехватка кадров. Людей очень не хватает. И государство здесь может либо мешать, либо не мешать, либо помочь. И государство, с одной стороны, мешает импортировать рабочую силу, делая все, чтобы легально нанять иностранцы в стране было просто невозможно. А с другой, подрывает рынок труда таким решением. Многие из предпринимателей это вообще радикально называют "диверсией". И да, конечно, украинцы не рабы. И свободное движение людей во время мирного времени – это основа. Но времена не мирные. И мы словно приняли тот факт, что у государства есть причины ограничивать выезд мужчин. Но почему тогда это касается только тех, кому больше 22?

Поэтому государство как раз мешает бизнесу. Создает еще больший дефицит кадров, который можно заменить только миграцией. И делает все, чтобы трудовые мигранты, приезжающие и еще приезжающие в Украину, работали нелегально. Не платя налоги. А само государство тупо ничего не будет знать, кто, откуда и в каком количестве. Создавая еще проблемы в будущем.

И многие военные согласятся с предпринимателями, употребляющими слово "диверсия". Вдобавок к проблемам в экономике, помним, что у нас идет война на истощение. Которая может продолжаться еще годы. И из-за популизма мы уже пошли на то, что мобилизация начинается с 25 лет, а не 21 или 18. Что очень трудно объяснить иностранцам. А теперь мы еще и сами уменьшаем мобилизационный потенциал будущего. При том что люди – это наш критический момент. Самая слабая точка. Деньги и оружие будет. А вот люди в дефиците.

И когда люди в дефиците, то на встрече с Трампом нужно говорить о рекрутинге людей из латинской Америки, а не о томагавках. Тем более Трампу это будет интереснее. Пусть за деньги Путина нанимает раздражающих его людей и отправляет подальше от США, убивать солдат путина. Трамп говорит, что томагавков у него мало. Но он так никогда не скажет о мигрантах, которые уже пересекли границу, или только собираются начать движение. Тем более, что Томагавки мало что изменят на поле боя. А сотни тысяч мексиканцев, колумбийцев, венесуэльцев могли бы. В том числе могли показать Путину, что его стратегия не сработает. И нужно останавливаться. Но если ты думаешь категориями выборов, то эти мысли могут показаться безумными и не полезными. Более того, не популярными. А значит – грешными.

В результате могут быть приняты решения, которые ослабляют, а не усиливают. Такова цена иллюзий. И может, утренний смог над Киевом поможет их побороть.