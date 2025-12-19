Українська
Новости россии

Почему не все противники Путина осуждают российскую агрессию против Украины?

Виталий Портников

Почему не все противники Путина осуждают российскую агрессию против Украины?
Почему не все противники Путина осуждают российскую агрессию против Украины?

Еще в годы моей активной журналистской работы в России убедился в том, что цинизм и подмена понятий являются неотъемлемыми признаками русской политической культуры.

Поэтому я привычно "перевожу" то, что сказано публично или даже в частной беседе, чтобы понять, что действительно хочет сказать или сделать тот или иной субъект в политике – независимо от его убеждений, что он декларирует.

Я не сомневаюсь, что нежелание части российских противников режима Путина подписывать Берлинскую декларацию связано вовсе не с тем, что эта декларация составлена Ходорковским или еще кем-то. А с тем, что Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин или условная Юлия Навальная, не хотят на институциональном уровне осудить агрессию своей страны против Украины и заняться реальной – а не имитационной – общественной активностью.

Потому что эти люди придумали себе реальность, в которой они будут претендовать на власть в России по электоральному пути и не должны сердить свой потенциальный электорат. Это мир, в котором они живут. Но это не тот реальный мир, в котором украинцы гибнут от ракет и пуль.

И я хорошо понимаю, почему разозлился Гарри Каспаров. У нормального человека цинизм и ложь всегда могут вызвать только бешенство. Гарри всегда так реагировал. Возможно, кто-то скажет, что потому он плохой политик.

Но если ты претендуешь представлять страну, в которой вообще нет никакой политики, тебе не нужно быть хорошим политиком. Тебе нужно быть порядочным человеком, думать хотя бы о своей чести – потому что это, в конце концов, и является примером для тех, кто отказался от чести и достоинства.

Нужно научиться хотя бы не лгать.

Источник:facebook.com

Война в УкраинеБлоги