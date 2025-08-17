Українська
Политика

Переговоры на Аляске: ни одна "большая сделка" не была заключена

Валерий Пекарь

Переговоры на Аляске: ни одна 'большая сделка' не была заключена
Переговоры на Аляске: ни одна ''большая сделка'' не была заключена

Теперь серьезно.

Как и ожидалось, ничего важного в ходе переговоров на Аляске не произошло.

  1. Никакая "большая сделка" не была заключена.
  2. Трамп поменял свою риторику примерно в 90 раз с момента инаугурации, что ничего не означает, как и в предыдущие разы.
  3. Трамп зажат позицией европейцев и позицией собственных избирателей, которым все это не понравилось.
  4. Путин зажат китайскими тисками. Таким образом, пространство движения у обоих ограничено.
  5. Внутри этого ограниченного пространства, как и ожидалось, не нашлось точки пересечения. Планы Трампа купить "второго Владимира" обещаниями крупных соглашений о полезных ископаемых разбились о китайские ограничения - Китай считает себя единоличным владельцем россии. "Обратный Никсон" не сработал.
  6. Дальнейшая судьба мира будет определяться, как и предполагалось, американо-китайскими переговорами осенью.

Источник:facebook.com

Война в УкраинеБлоги