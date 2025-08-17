Переговоры на Аляске: ни одна "большая сделка" не была заключена
Теперь серьезно.
Как и ожидалось, ничего важного в ходе переговоров на Аляске не произошло.
- Никакая "большая сделка" не была заключена.
- Трамп поменял свою риторику примерно в 90 раз с момента инаугурации, что ничего не означает, как и в предыдущие разы.
- Трамп зажат позицией европейцев и позицией собственных избирателей, которым все это не понравилось.
- Путин зажат китайскими тисками. Таким образом, пространство движения у обоих ограничено.
- Внутри этого ограниченного пространства, как и ожидалось, не нашлось точки пересечения. Планы Трампа купить "второго Владимира" обещаниями крупных соглашений о полезных ископаемых разбились о китайские ограничения - Китай считает себя единоличным владельцем россии. "Обратный Никсон" не сработал.
- Дальнейшая судьба мира будет определяться, как и предполагалось, американо-китайскими переговорами осенью.