Пентагон вдруг продает Украине чудо-оружие?

В украинском информпространстве продолжают неистово пиарить призрачную американскую крылатую ракету ERAM, которую вроде бы в количестве 3.350 единиц позволил нам продать Пентагон за европейские деньги. И даже сроки поставки анонсируют через 3 недели.

Понимаю желание хороших новостей, особенно от недобрых Соединенных Штатов. Но как можно анонсировать поставки того, что практически не существует?

ERAM — это лишь назвала обширную программу модернизации устаревших авиабомб свободного падения, которых в Штатах ржавеет на складах более полумиллиона, чем-то более современным и пригодным к использованию на поле боя.

Первое поколение таких модернизированных авиабомб с крылышками и системой наведения по GPS, которые называются JDAM, Украина использует довольно давно. Эти управляемые авиабомбы неплохо себя проявили, пока враг не создал эффективную РЭБ, отвергающую JDAM в прошлое, лишая изделие его высокой точности.

Так вот, в программе ERAM планируется использовать более защищенную от РЭБ систему управления с новой антенной для работы со спутниковыми сигналами. А также прибавить к конструкции небольшой турбореактивный двигатель, что обеспечит дальность полета 300-400 км.

Очень хорошо. Но это все после того, как имеющиеся опытные образцы модернизированной системы, центральным элементом которой остается обычная авиационная бомба, будут испытаны (скорее всего, в Украине), система пойдет в серию и будет произведено достаточное количество единиц. И только потом начнется практическая передача изделия ВСУ. Или не начнется, потому что Д. Трамп со своим министром обороны П. Гегсетом они такие, очень последовательные.

Единственное, что придает уверенности – это экономический расчет. Система для модернизации будет стоить тысяч 150 долларов. Пусть даже 200. Старые авиабомбы со складов не стоят ничего, напротив, нужно тратить деньги, чтобы их хранить. Тогда если за 3.350 единиц американцы хотят 835 млн долларов, то профит получается отличный. Все, как люблю Трамп.

Но все равно, это не повод яростно разгонять по Украине очередной анонс без гарантий реализации.