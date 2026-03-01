Если кто-то красиво прыгает, это еще не значит, что он человек, а не кенгуру. Наблюдение не мое, а Бориса Филатова, мэра Днепра, но очень здесь уместно

Вот Ломаченко, по-моему, интересный спортсмен, но совершенно неориентированный в вопросах защиты страны, поддержал Бубку — отвратительного риговского функционера, который вот, по-моему, хуже животного кенгуру. Всю жизнь сунул нас под Россию, а сейчас от этого тяжелого труда отдыхает, говорят, в Монако (почему не в Вологде?).

О чем это говорит?

О том, что государство под руководством бестолковых проиграло свою войну за спорт. К сожалению, в спорте засело слишком много бубков.

Под влиянием русских агентов мы проиграли войну за предыдущее поколение официальных спортсменов, спорт стал инвентарем русской мягкой оккупации. Все эти федерации, за определенными исключениями, были оперативниками из РФ при содействии бубкам интегрированы в структуры влияния.

Поэтому нынешнее поколение спортсменов вместо того, чтобы выполнять свою воспитательную функцию, как минимум дезориентировано, как Ломаченко.

К сожалению, так и будет дальше, если в министерствах будут заседать ни на что не способные люди.

Спорт как часть попкультуры это очень важно, чтобы отдавать ее россиянам.

А Ломаченко следует понимать, что ничто так быстро не приходит, как мирская слава. И что от народной любви к ненависти один шаг.