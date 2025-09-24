Українська
Оксфорд официально разрешил Chat GPT, или Как нам в очередной раз не упустить свой шанс

Вадим Денисенко

Один из самых престижных университетов мира первым, как минимум в Западном полушарии, позволил студентам и преподавателям официально в их работе и обучении использовать Chat GPT.

Можно не сомневаться, дальше как грибы после дождя подобные разрешения появятся в других вузах. Когда это произойдет у нас – вопрос открытый. И надеюсь, не риторическое.

  1. Решение Оксфорда – революционное в том плане, что они решили возглавить проблему и загнать ее в понятное русло, а не продолжили борьбу с идущим на тебя цунами;
  2. Оксфорд вводит специализированную программу Chat GPT EDU, специально разработанную для университетов. И эту программу университет тестировал около года на восьмистах студентов и преподавателей.
  3. Chat GPT и другие подобные системы все равно будут базовыми элементами прогресса в ближайшие 10-15 лет, а значит, тот, кто с 17-18 лет работает с ними, хоть полупрофессионально, точно будет иметь конкурентное преимущество перед теми, кто полупрофессионально думает, как обмануть систему образования;
  4. У нас есть шанс быть среди первых, кто выпрыгнет в этот вагон. Как бы цинично, это ни звучало, но война может позволить нам значительно дешевле других внедрить этот эксперимент в нескольких вузах. Было бы желание.

