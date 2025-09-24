Оксфорд официально разрешил Chat GPT, или Как нам в очередной раз не упустить свой шанс

Один из самых престижных университетов мира первым, как минимум в Западном полушарии, позволил студентам и преподавателям официально в их работе и обучении использовать Chat GPT.

Можно не сомневаться, дальше как грибы после дождя подобные разрешения появятся в других вузах. Когда это произойдет у нас – вопрос открытый. И надеюсь, не риторическое.