Оксфорд официально разрешил Chat GPT, или Как нам в очередной раз не упустить свой шанс
Один из самых престижных университетов мира первым, как минимум в Западном полушарии, позволил студентам и преподавателям официально в их работе и обучении использовать Chat GPT.
Можно не сомневаться, дальше как грибы после дождя подобные разрешения появятся в других вузах. Когда это произойдет у нас – вопрос открытый. И надеюсь, не риторическое.
- Решение Оксфорда – революционное в том плане, что они решили возглавить проблему и загнать ее в понятное русло, а не продолжили борьбу с идущим на тебя цунами;
- Оксфорд вводит специализированную программу Chat GPT EDU, специально разработанную для университетов. И эту программу университет тестировал около года на восьмистах студентов и преподавателей.
- Chat GPT и другие подобные системы все равно будут базовыми элементами прогресса в ближайшие 10-15 лет, а значит, тот, кто с 17-18 лет работает с ними, хоть полупрофессионально, точно будет иметь конкурентное преимущество перед теми, кто полупрофессионально думает, как обмануть систему образования;
- У нас есть шанс быть среди первых, кто выпрыгнет в этот вагон. Как бы цинично, это ни звучало, но война может позволить нам значительно дешевле других внедрить этот эксперимент в нескольких вузах. Было бы желание.