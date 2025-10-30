Обвал экономики России продолжился

В России начали выходить первые статистические данные по итогам 9 месяцев 2025 года. Как и во всех странах бывшего СССР, данные получались не спеша и, как правило, отчетность преподавали те, кто завершил квартал неплохо и спешил поделиться хорошими новостями со своими инвесторами и кредиторами. Впрочем, даже в таких условиях никакого повода для оптимизма у русских не было. А первые данные таковы:

производство грузовых вагонов за 9 месяцев снизилось на 24,2% (перевозки РЖД снижаются, вагоны, конечно, никому не нужны, а на бумаге ВВП растет);

производство грузовиков снизилось на 30,4%, автобусов – на 34,9%, легковых автомобилей – на 2,7%;

деловая активность малого и среднего бизнеса по данным Государственного оборонного банка ПСБ снизилась до минимума с декабря 2022 года.

Начали приходить "приветы" от промышленных и транспортных компаний:

у металлургического холдинга Северсталь выручка за 9 месяцев упала на 14%, EBITDA рухнула на 40%, прибыль упала на 57% и фактически существовала только на бумаге;

Норникель отчитался о падении производства никеля на 4%, меди – на 7%, палладия – на 9%, платины – на 10%;

Дотационное Русгидро "порадовало" правительство России снижением производства электроэнергии за 9 месяцев почти на 3%.

Совкомфлот завершил 9 месяцев с убытком 0,67 млрд. рублей. Здесь все понятно: санкции, официальные перевозки нефти не пользуются спросом, корабли в простое, поэтому и убыточная работа. Продолжение следует.

Внезапно в огонь экономической статистики подлила бензин Федеральная таможенная служба. Глава ФТС красиво докладывал лично пути о выполнении 75% планов на 2025 год. После его доклада выяснилось, что на 2025 год у ФТС была задача перечислить в бюджет 6 трлн рублей, но анализ более раннего варианта бюджета на 2025 год показал, что у ФТС была задача перечислить 8 трлн рублей. То есть минфин России тихонько снизил план для ФТС на 2 трлн рублей. Таким образом, и путин, и глава ФМС России Пикалев публично оконфузились, но им не в первый и не в последний раз.

Первый забор статистики показывает, что третий квартал был провальным для России, и четвертый квартал точно не будет лучше. ВВП России точно не возрастет на 1%, а если и возрастет, то только благодаря художественному мастерству Росстата.