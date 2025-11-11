О конспирологии в скандале с Миндичем

Интересно, почему нет версии, что сидевшие на тендерах "Энергоатома" люди хотели ослабить президента Зеленского, и поэтому воровали деньги

Если верить анонимным телеграммам-каналам, которые несут искреннюю правду и ничего кроме правды в массы, то операция НАБУ "Мидас" это одновременно:

операция россиян, которые руками НАБУ ослабляют президента Зеленского;

операция Трампа, который руками НАБУ хочет ослабить президента Зеленского, принудить его к миру и получить Нобелевскую премию.

Интересно, что эти версии в некоторых головах могут существовать одновременно. И еще нельзя забывать о Кудрицком, который агент Сороса и черт знает кого еще и потому не уберег украинскую энергетическую систему.

Интересно, почему только нет версии, что сидевшие на тендерах "Энергоатома" люди хотели ослабить президента Зеленского, и поэтому воровали деньги.

Тем более что это им удалось. Кроме того, конечно, того факта, что люди нормально заработали деньги. И в принципе для них и этого было достаточно. А ослабить Зеленского, а вместе с ним, к сожалению, и управляемость страны во время войны, им удалось прямо на сдачу. Благо, пленки НАБУ на этот раз касаются коррупции в энергетике, а не при закупке оружия…

А теперь попробуй объяснить обычным украинцам, что отключения электроэнергии связаны с российскими ударами, а не с тем, что бывший помощник предателя Деркача пилил деньги в Энергоатоме в хорошей компании? А ведь еще всегда есть и была версия об экспорте электроэнергии. А ведь зима еще не успела начаться. И россияне продолжат избивать. В том числе, чтобы разъединить левый и правый берега Днепра.

И в один момент может возникнуть ситуация, когда на правом берегу электричество будет и будет профицит, а на левом будет дефицит. И поскольку переправить больше электроэнергии с правого берега на левый берег будет невозможно, то будет идти экспорт. Вот здесь мы увидим настоящий триумф конспирологов в чатиках ОСМД. Причем, в тот момент тоже могут писать и те самые очень удобные сейчас телеграмм-каналы.

Но нет, телеграмм наше все, и запрещать его не будут в Украине. Ибо кто еще напишет, что НАБУ работает то ли на россиян, то ли на Трампа, то ли на Барона Ротшильда и будет отвлекаться от сути дела на то, что это месть антикоррупционеров за июльскую попытку уничтожения. Разве что кто-то увидит маленькую нестыковку в том, что дать большинство записей – это дать попытку снести НАБУ и САП в июле. Но ведь мелочи. Кто на это будет обращать внимание?

Будут ли россияне использовать этот скандал по полной? Конечно, будут. Были бы глупы, если бы не использовали. А они не дураки. Но должен ли НАБУ не расследовать коррупцию в Украине только потому, что факты будут использованы россиянами для информационных атак? Вопрос риторический.

Как и вопрос о алчности…