Новый план мира. Они обязательно обманут
В этом виде мирный план подписан не будет.
Он не устраивает ни одну из сторон, кроме США, которым пофиг - им надо закончить процесс.
Может ли он служить основой для будущего соглашения?
Да.
Будет ли он основой длительного мира?
Нет.
Россия обязательно вернется доделать начатое. Ну, и отгрызть еще кусок от Европы на затравку будущей войны.
Им нельзя верить. Они обязательно обманут.
Сейчас из всех щелей полезут советчики и нытики.
Не обращайте на них внимания. Судьба этого перемирия зависит от политического руководства, не от мнений народа и экспертов.
Что Украина, что РФ в этом раскладе всего лишь объекты большой политики, глина в руках влиятельных дядька.
Увы.