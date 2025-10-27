Друзья, ваши просьбы и молитвы были услышаны. Ночью украинские дроны заглянули в Москву. Понятно, что нанести внезапный и сокрушающий удар по такой цели невозможно – на днях я публиковал карту с безумным количеством систем ПВО именно вокруг Москвы. Туда реально стягивают все что можно. Ну, было задымление с какой-то Коммунарки (кто знает Москву может в комментах просветить, бо я вообще не в теме). Аэропорт Раменское горел, что приятно

Будем реалистами, в общем и целом скорее эффект психологический и моральный. Что, я считаю, тоже нужно. Если от этих новостей засмеялся хоть один киевлянин, харьковчанин, одессит или девочка из Запорожья – пусть будет. Понятно, что сжигать серьезные ресурсы на эти игрушки мы не можем. А и не надо. Ракеты и серьезные дроны пусть летят по важным целям. НПЗ, предприятия ВПК, энергетика. Да, энергетику предлагаю им выносить тоже, как они нам. Тут чувства должны быть взаимны. А на Москву можно отправлять что-то легкое, без большой боевой части, просто с зажигалкой. Пусть летит себе, пусть сбивают в разных местах, пусть падает и горит

Учитывая традиционную российскую ловкость и везучесть – где-то падать и гореть будет очень удачно. А где-то их собственное ПВО дел наделает немало. Главное, что дешевые БПЛА с зажигалками можно производить легко и где угодно с небольшими затратами. Если удовольствие каждую ночь держать москвичей в тонусе того стоит – можно делать. Пусть привыкают хотя бы к такой войне. Ну и гореть что-то будет по делу…